Irak-krigen inspirerede stifter til at skabe Facebook

Stifter mener, at Irak-krigen kunne have haft en anden form, hvis Facebook havde eksisteret i 2003.

Facebook kunne muligvis have ændret udfaldet af Irak-krigen, hvis det sociale medie havde eksisteret tilbage i 2003. Det proklamerede Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, i en tale torsdag.

Det skriver Business Insider.

Det var under en tale på Georgetown Universitet, hvor Zuckerberg i sin tale forsøgte at sætte det sociale netværk i et bedre lys, end det har været i den seneste tid.

I den 45 minutter lange tale kom han omkring sit syn på ytringsfrihed, talte for mindre kontrol på det sociale netværk og kritiserede Kinas autoritære censur. Men det er altså især starten på talen, der har fået lidt ekstra opmærksomhed.

»Da jeg gik på college, var vores land netop gået i krig i Irak. På campus kunne man mærke en mistillid. Det føltes som om vi handlede uden at høre mange vigtige perspektiver. Jeg kan huske at jeg følte, at hvis flere mennesker havde en stemme til at dele deres oplevelser, så var det måske gået anderledes. De første år formede min tro på, at det at give alle en stemme, styrker de magtesløse og presser samfundet til at blive bedre over tid,« lød det fra Mark Zuckerberg.

Han mente altså, at Facebook kunne have faciliteret en debat, der potentielt kunne have fået krigen til at ende anderledes. Og at netop dette var instrumentalt for, at Facebook blev skabt i sin tid.

Facebook har det seneste år kæmpet med flere uønskede sager. En af de største har været Cambridge Analytica-skandalen, der for alvor satte en lup på dataindsamling og brugernes rettigheder. Sagen gjorde, at Mark Zuckerberg i sidste ende måtte se sig nødsaget til at vidne foran den amerikanske kongres.