Apple lancerer svinedyr computer

Den nye stationære computer fra Apple koster hundredtusindvis af kroner, hvis du skal have alt tilbehøret med.

Det nyeste skud på Mac-stammen kræver et mere end almindeligt stort julebudget, hvis du skal have det hele med.

Den amerikanske tech-gigant Apple har nemlig lanceret sin nyeste Mac Pro, og den kan blive mere end almindeligt hård mod pengepungen, hvis man er Apple-entusiast. En ny Mac Pro-computer ”med det hele” rammer nemlig en pris på svimlende 357.000 kroner - og så mangler du stadig en skærm. Det skriver e24.no.

Den nye computer tager dermed titlen som den dyreste Apple-maskine nogensinde.

Rippet for al tilbehør koster maskinen ”kun” godt 40.000 kroner, og vælger man den helt dyre version, burde man også være godt dækket ind. For de 357.000 kroner får man blandt andet fuldt opgraderet grafik, en 4 terabyte ssd-harddisk og en 1,5 terabyte hukommelse.

Den nye Mac Pro er ifølge Apple den kraftigste maskine, som virksomheden nogensinde har bygget, og det er da heller ikke alle og enhver, der er den primære målgruppe. I demonstrationer har Apple oplyst, at den dyre computer først og fremmest henvender sig til professionelle, der arbejder med lyd og video - for eksempel filminstruktører.

Mac Pro samles i den texanske by Austin og er dermed den eneste Apple-maskine, der produceres på amerikansk jord. Det er blevet muligt, efter at den amerikanske regering har fritaget Apple for told på enkelte varer importeret fra Kina. Den tjeneste takker Apples adm. direktør, Tim Cook, for.

»Mac Pro er Apples kraftigste computer nogensinde, og vi er stolte af at vi bygger den i Austin. VI takker administrationen for deres støtte i forhold til at gøre dette muligt,« sagde han i september.