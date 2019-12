Tesla låner 9,5 mia. kr. af kinesiske banker - nærmer sig gæld på 100 mia.

En gruppe af kinesiske banker har givet Tesla et lån, som blandt andet skal bruges til at betale et tidligere kinesisk lån af med. Imens stiger Teslas aktiekurs til nye højder.

Det er ikke billigt at bygge bilfabrikker, heller ikke i Kina. Så Tesla har været på besøg hos mindst fire kinesiske banker og får nu et samlet lån fra dem på 9,5 mia. kr. Lånet til Tesla, som involverer fire navngivne banker og flere, som der ikke er sat navn på, er blevet givet med de bedst mulige lånebetingelser i Kina.

Det skriver Reuters.

Dermed kan Tesla nu betale et lån på 3,5 mia. kr. tilbage, som de kinesiske banker gav Tesla i starten af 2019. Det lån forfalder i marts 2020.

De sidste seks mia. kr. skal først og fremmest bruges til Teslas Gigafactory ved Shanghai, som er et prestigeprojekt for både Tesla og den kinesiske regering. Tesla-fabrikken er nemlig den første rent udenlandsk ejede bilfabrik i Kina, hvor det ellers har været et krav, at selskaber fra andre lande skal indgå ’partnerskaber’ med kinesiske virksomheder.

Gigafactory i Shanghai er Teslas første bilfabrik uden for USA, og der er allerede begyndt at rulle biler af samlebåndet, selvom byggeriet af fabrikken først begyndte i januar, for under et år siden.

Målet var at få foden indenfor toldmurene i den store handelskrig mellem USA og Kina og dermed få bedre fat på det store kinesiske marked for elbiler. Her har kinesiske producenter af elbiler boltret sig – men der er skyer i horisonten.

Både det generelle salg af biler og især salget af elbiler er nemlig i frit fald i Kina, hvor en række tilskudsordninger til elbiler i juli blev beskåret kraftigt. Således lå salget af elbiler i Kina i november 44 pct. under salget i november året før.

Teslas økonomi har været et heftigt debatteret emne, for selvom selskabets biler er populære, har Elon Musk kun sjældent kunne prale af et kvartal med overskud. Samtidig har Tesla udvidet både produktion og udvikling af nye biler kraftigt. Ved seneste kvartalsregnskab havde Tesla således en gæld på 90 mia. kr.

Det er dog ikke ualmindeligt i bilbranchen at have store gældsposter, og Elon Musk kunne omvendt glæde sig over, at aktiekursen slog rekord i dag og passerede 420 dollars. Netop det beløb var hvad Elon Musk tweetede, at Tesla ville blive købt til og afnoteret, tilbage i august 2018. En melding, der ikke holdt vand, og aktiekursen har siden rutsjet op og ned og ramte 177 dollars i foråret 2019.