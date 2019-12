Volkswagen skruer elektriske forventninger op: Én million solgte elbiler på fire år

Inden udgangen af 2023 har Volkswagen-koncernen solgt mindst én million elbiler, lyder nu en ny og mere optimistisk melding. Der er sat knap 250 mia. kr. af til omstillingen til elbiler.

Det er ikke altid nemt at være den store, når tiderne skifter. Men nu prøver Volkswagen-koncernen at vende skuden, efterlade diesel-gate-skandalen i kølvandet og se frem mod en fremtid baseret på elbiler.

Forventningerne til salget af elbiler i de kommende år er netop blevet skruet markant op, melder bilgiganten, så der alene i Volkswagen-mærkets nye elektriske modelserie, ID, vil være solgt 1,5 mio. biler inden udgangen af 2025. Det er en stigning på 50 pct. i forhold til tidligere forventninger.

Samtidig forventer Volkswagen, at der tilsammen i koncernen vil være solgt mindst én mio. elbiler i løbet af de næste fire år, altså inden udgangen af 2023. Det mål var tidligere sat til udgangen af 2025, men er altså fremskyndet med to år. Til sammenligning sælger VW-gruppen i dag knap 11 mio. personbiler om året, mens Tesla nu sælger omkring 400.000 biler om året.

At få en konservativ og kæmpestor koncern som Volkswagen til at ændre kurs er selvsagt ikke en nem opgave, men til gengæld kan tyskerne sætte solide finansielle muskler bag den omstilling. Der er nu afsat 33 mia. euro – næsten en kvart billion kroner – til at udvikle elbiler, bygge fabrikker om, forske i batterier og hvad der ellers er brug for som nyfødt elbils-producent.

Nye, elektriske udgaver af trillingerne VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii er netop sat til salg og forventes at kunne give elbiler et mere folkeligt gennembrud med priser fra 150.000 kr. og op i Danmark.

Men det er lanceringen af den kommende elbil VW ID.3, der bliver sat størst lid til hos Volkswagen. ID.3 er født som en elbil og ikke en elektrificeret variant af en klassisk forbrændingsbil. Den blev præsenteret i september og sat i produktion i november, og VW håber, at den kommer til at blive et salgshit, når den rammer gaden omkring sommeren 2020.

»2020 vil blive et nøgleår for Volkswagens tranformation. Med lanceringen af ID.3 og andre attraktive modeller i ID-familien vil vores elektriske offensiv også blive synlig på vejene,« udtaler Thomas Ulbrich, VW’s direktør for elbiler, i selskabets pressemeddelelse.