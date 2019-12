Ny teknologi til de ubemandede butikker: Amazon vil kende dig på dit håndaftryk

I stedet for at logge ind på telefonen, skal kunder i Amazons kasseløse Go-supermarkeder kunne få adgang ved at skanne deres hånd på vej ind i fremtiden. Nu har Amazon taget patent på teknologien.

Gå ind i butikken, smæk hånden ned på en glasplade på vej ind, tag alt det, du skal bruge, og gå ud igen.

Sådan kan fremtidens tur i et supermarked se ud, hvis Amazon vælger at køre videre med en teknologi, som nu er på forsøgsstadiet og som Amazon har fået patenteret.

I stedet for en lidt bøvlet login-proces på din smartphone – eller at bruge ansigtsgenkendelse, som kunne rejse kritik – så arbejder Amazon nemlig på, at du kan blive genkendt på dit håndaftryk. Det viser både forsøg i den virkelige verden og nye patentdokumenter, ifølge it-mediet Recode.

Amazon har i knap to år drevet små supermarkeder uden den sædvanlige kasselinje, under navnet Amazon Go. Her skal man som kunde have en konto hos Amazon på forhånd, og så logger man ind med sin telefon, når man ankommer. Et væld af kameraer og snedig brug af kunstig intelligens holder så styr på, hvad du putter i kurven, og derfor kan man bare gå ud med sine varer, når man er færdig. Betalingen bliver automatisk trukket via din Amazon-konto.

Derudover købte Amazon en eksisterende supermarkedskæde, Whole Foods, og her har man lavet forsøg med scanning af håndfladen, som en måde at logge ind på, når man til sidst skulle betale for sine varer.

Disse forsøg og patentansøgningen, som er indsendt af fremtrædende medarbejdere hos Amazon Go-divisionen, er dog ikke et endeligt bevis på, at teknologien kommer til at blive taget i brug i stor skala. Det kan være, at ideen var bedre i teori end i praksis. Men det kan også ramme dårligt ned i en debat om privatlivets fred, hvor Amazon lige nu er i vælten på grund af Alexa-tjenesten, der kan lytte med derhjemme, og videodørklokken Ring, som Amazon ejer.

Ring-dørklokkerne optager nemlig hvad der foregår uden for hoveddøren, og dette videomateriale er i nogle tilfælde blevet udleveret til politiet og videre til andre myndigheder, ligesom der har været sager om hackere, som kunne få adgang til Ring-kameraer i folks hjem.

Amazon har i dag 18 Go-butikker, med flere undervejs, men de mere langsigtede planer for konceptet med kasseløse supermarkeder er ikke meldt klart ud.