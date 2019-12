I 2022 vil din bil kunne hjælpe dig med at holde dig vågen bag rattet

Ny teknologi skal indstalleres i alle nye europæiske biler for at nedbringe antallet af bilulykker.

Hvis du mister fokus - blot i få sekunder - når du køre bil, kan det ende med at slå dig eller andre ihjel.

Ifølge en EU-undersøgelse så er uopmærksomhed pga. en mobiltelefon, en cigaret, musik eller mad nemlig skyld i ca. 30 procent af alle bilulykker i Europa, mens træthed er skyld i ca. 20 procent.

Derfor bliver et nyt advarselssystem lovpligtigt i alle europæiske biler fra år 2022, som bl.a. skal kunne opfange, hvis føreren er uopmærksom eller døsig.

Det skriver CNN.

Ifølge Joshua Harris, der er kampagnedirektør i Storbritanniens trafiksikkerhedsorganisation Brake, er træthed bag rattet særligt et problem for lastbilchaufførerer, der ofte kører i mange timer ad gangen.

»Teknologi har en kæmpe rolle at spille, når det gælder om at opnå en verden uden dødsfald eller seriøse skader i trafikken, og vi byder nye muligheder, der kan forbedre sikkerheden, velkommen - som f.eks. et system der opfanger døsighed,« siger han til CNN.

En af de virksomheder, der er i gang med at positionere sig selv som en af de første leverandører af den nye teknologi, er den tyske ingeniør- og teknologivirksomhed Bosch.

Virksomheden meddelte i december, at den har udviklet en teknologi, der opfanger døsighed, og hvis føreren er distraheret.

Teknologien bruger kameraer og kunstig intelligens til f.eks. at opfange, hvis chaufførens øjenlåg bliver tunge, eller hvis personen kigger andre steder hen end på vejen, og den vil blive bygget ind i alle nye biler fra år 2022.

Algoritmen, der er udviklet ved hjælp af optagelser af rigtige køresituationer, vurderer chaufførens årvågenhed ved bl.a. at måle vinklen på øjenlåget samt hyppigheden af blink.

Systemet kan så advare chaufføren ved hjælp af lys, lyd eller vibrationer og enten anbefale en pause eller endda sagtne bilens fart.

Kritikere har udtrykt bekymring over, hvad de massive mængder data, som kameraerne vil indsamle, kan bruges til.

Men Bosch forsikrer, at alt data, der indsamles i bilen, udelukkende vil blive evalueret af software i bilen og aldrig vil blive hverken gemt eller sendt videre til Bosch.