Han var nær gået konkurs - i dag er han milliardær

Riccardo Zacconi var tæt på at miste alt, men endte med at stå bag et af de mest populære mobilspil nogensinde.

I 2003 var en italiener ved navn Riccardo Zacconi tæt på at gå bankerot. Sammen med sine fem medstiftere havde han kastet hele sin opsparing i spilfirmaet Midasplayer, og han måtte sælge sine ejendele og bo hos en ven for at få økonomien til at hænge sammen.

Kun i allersidste øjeblik lykkedes det Zacconi og hans partnere at skaffe en investor til deres spilfirma. Et firma, som skulle ende med at blive et af verdens mest succesfulde inden for spilbranchen og gøre stifterne til milliardærer.

Midasplayer, der senere skiftede navn til King, udviklede hundredvis af små spil, men alting ændrede sig pludseligt, da en af stifterne en dag sat i sit badekar og fik idéen til Candy Crush Saga.

»Vi lancerede spillet i november 2012, og ved udgangen af måneden var spillet eksploderet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger Riccardo Zacconi i et stort interview med CNBC.

Det første år blev Candy Crush Saga downloadet en halv mia. gange, og spillet indtjente 4 mio. kr. om dagen.

De fem stiftere sendte deres spilfirma på børsen i New York, og i november 2015 ramte de så den helt store jackpot. Da meddelte spilgiganten Activision Blizzard, at den havde købt King for cirka 40 mia. kr.

Og da de fem grundlæggere fortsat ejede store aktieposter, blev de altså med ét slag milliardærer.

Riccardo Zacconi fortsatte som adm. direktør i King, men trådte i maj sidste år tilbage. Han er i dag bestyrelsesformand - med en årlig gage på 130 mio. kr. - og har sammen med sine tidligere King-medstiftere lavet en venturefond, der investerer i virksomheder.

Den velhavende italiener har i dag ét godt råd til iværksættere.

»Hvis du har en passion, en lidenskab, er den eneste risiko i livet ikke at forsøge at forfølge den,« siger Riccardo Zacconi til CNBC.

De forskellige udgaver af Candy Crush-spillet er i dag blevet downloadet næsten 3 mia. gange. Selskabet bag har også skabt populære spil som 'Bubble Witch Saga', 'Farm Heroes Saga' og 'Pet Resque Saga'.