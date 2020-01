Regningen for at slukke internettet lander på 53 milliarder i 2019

I flere lande lukker regeringerne ned for internettet for at styre borgerne. Og det er ikke et billigt kneb, viser ny rapport.

På verdensplan var der sammenlagt 18.000 timer, hvor internettet med vilje blev lukket ned af magthavere rundt om i verden i 2019. Det har kostet mere end 8 mia. dollars, svarende til 53,8 mia. kr. Det fremgår af en ny rapport ifølge CNN. Det er især i Indien, Tchad og Myanmar, at magthaverne bruger lukning af internetadgang som et værktøj, fremgår det af rapporten fra internetforskningsfirmaet Top10VPN. Det land, der blev hårdest ramt økonomisk af det manglende internet, var til gengæld Irak. Ifølge rapporten har det kostet landet 2,3 mia. dollars fordelt på 263 timers afbrydelser og nedlukninger. »Rent økonomisk påvirker internetforstyrrelser ikke kun økonomien direkte, men også indirekte. Især i mindre udviklede lande. Det kan give varige skader, når det kommer til tilliden fra investorer og til udviklingen,« skriver forskerne bag rapporten, der derfor mener, at tallene er lavt sat. De sidste fem år er antallet af lukninger af internettet vokset massivt. Det er især et værktøj, der tages i brug, når regeringer forsøger at kontrollere uro og protester. Ifølge den Washington-baserede NGO Freedom House bor ca. halvdelen af verdens befolkning i lande, hvor myndighederne af især politiske årsager slukker for internettetmedjævne mellemrum. I Indien fik visse borgere lukket helt eller delvist ned for internettet mere end 100 gange i 2019.

BRANCHENYT