En fjerdedel af tweets om klimaforandringer er lavet af bots

En undersøgelse viser, at omtrent 25 pct. af opslag på Twitter kommer fra såkaldte bots.

Klimaet fylder en del i den offentlige debat. Og de sociale medier er ingen undtagelse. Og på Twitter kommer en stor del af opslag omhandlende klimaforandringer ikke fra personer, der sidder og skriver hvert enkelt tweet. Ca. 25 pct. af dem kommer fra såkaldte bots, som er computerprogrammer, der kan maskeres som mennesker med det formål at tweete eller sende beskeder på sociale medier.

Det skriver The Guardian.

En analyse fra Brown University af millioner af tweets fra omkring den periode, hvor Donald Trump annoncerede, at USA ville trække sig ud af Paris-klimaaftalen, fandt, at bots havde en tendens til at bifalde Trump for præsidentens handlinger og dertil sprede forkert information om videnskab omkring klimaforandringer.

I perioden blev der analyseret 6,5 millioner tweets for at finde ud af, hvor meget af den interaktion, der fandt sted omhandlende klimadebatten, som rent faktisk blev sendt ud af Twitter-brugere. Det viste sig altså, at en fjerdedel blev udsendt af bots.

I analyseperioden kunne man se, at ca. 5 pct. af tweets, der var lavet af bots forsøgte at appellere til mere handling i klimakampen, mens de resterende forsøgte af benægte forskning på området.

Ifølge The Guardian har studiet ikke haft til formål at afsløre, hvem der stod bag de mange tweets, men i højere grad at kortlægge, hvor stor en del af tweets om klimaforandringer, der egentlig blev udsent af bots.