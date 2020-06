Zuckerberg mister 47 milliarder efter reklame-boycott

Flere store virksomheder har valgt at fjerne deres reklamer fra det sociale medie efter kritik af retningslinjer.

Selvom ambitionerne for det sociale medie Facebook er, at det skal være et sted, hvor der er plads til at ytre sig frit, bliver der alligevel tilladt lidt for meget. Det mener flere virksomheder, der har valgt at tage deres reklamer af Facebook i protest.

Og det kommer til at ramme Facebook-stifter Mark Zuckerberg på økonomien. Facebook-aktien tog fredag et nøk nedad på 8,3 pct. efter en af verdens største annoncører, Unilever, valgte at trække sine reklamer fra Facebook for i år.

Det skriver Bloomberg.

Facebooks markedsværdi er som følge deraf også blevet 56 mia. dollars mindre, mens Zuckerberg nu er blevet rykket fra en tredje til en fjerdeplads over verdens rigeste. Det har givet Zuckerberg et tab på 7,2 mia. dollars, svarende til 47 mia. kroner.

De efterhånden mange virksomheder, der har valgt at trække deres annoncer fra Facebook, mener ikke, at Facebook gør nok for at stoppe hadefuld tale og misinformation, der florerer på det sociale medie.

Zuckerberg har nu valgt, at Facebook vil forbyde annoncer, der beskriver forskellige grupper, baseret på race eller immigrationsstatus, som en trussel. Det vil også fjerne indhold, selv fra politikere, hvis de tilskynder til vold eller forsøger at påvirke valgdeltagelse.

Facebook har desuden valgt at opslag, der ikke falder indenfor de kategorier i stedet vil få påklistret en advarsel, hvis Facebook vurderer dem som problematiske.