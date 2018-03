Det er på tide, at borgerlige kritikere af Trump lægger sig fladt ned og undskylder for deres fejlvurdering af Trump, der har vist sig som en dygtig og kompetent præsident, lyder det fra rigmanden Lars Seier Christensen.

Indrøm nu, at alle I »apokalyptiske« kritikere tog eklatant fejl af præsident Trump, der har fået amerikansk økonomi til at eksplodere af optimisme. Og hvis ikke I lægger jer fladt ned og undskylder, er det umuligt at genvinde respekten for jer.

Sådan lyder den krasse opfordring til både borgerlige og venstreorienterede meningsdannere fra rigmanden og tidligere Saxo Bank-direktør Lars Seier Christensen i et indlæg på Facebook.

»Jeg har længe bare stilfærdigt glædet mig over, at jeg havde ret i, at Donald Trump ville blive en rigtig god præsident, mens 95% af danske borgerlige, og tæt på 100% af danske venstreorienterede, havde uret,« skriver Lars Seier Christensen på Facebook.

»Alle, der kender mit ydmyge og beskedne selv, ved, at det aldrig kunne falde mig ind at hovere over, hvor overvældende meget ret jeg egentligt har haft. Men jeg synes faktisk, at tiden er kommet til, at danske Trump-hadere ser deres fejlvurderinger i øjnene.«

Liberal Alliances tidligere mæcen peger på, at vi nærmer os en »løsning« i atomkonflikten med Nordkorea, og at den »amerikanske økonomi eksploderer i optimisme«. Hele den politiske klasse af snakkehoveder har simpelthen taget »monumentalt fejl« af præsident Trump, mener Seier.

»Ja, han har mange personlige fejl, men den apokalyptiske stemning, danske kommentatorer har gjort sig til talsmænd for, er i ekstrem grad blevet udraderet af virkeligheden.«

Den største lussing leverer Seier Christensen til den lange række af borgerlige meningsdannere, som gentagne gange har taget afstand til Trumps politik. Direktøren for den liberale tænketank Cepos, Martin Ågerup, har været den mest højlydte kritiker af Trump, som Ågerup har kaldt en »lystløgner«, »populist« og »narcissist«.

»Borgerlige kommentatorer og venner, indrøm nu, mens tid er, at I har taget FULDKOMMEN fejl, så er der helt klart en basis for, at man kan genvinde respekten. Men hvis I bliver ved med at kæmpe imod de utallige vidnesbyrd fra virkeligheden alt for længe endnu, så I bliver I altså ret svære at tage alvorligt fremover,« skriver Seier.