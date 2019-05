Der venter skatteyderne en ubehagelig regning efter valget

Det er selvfølgelig helt legitimt at ville bruge pengene på højere offentligt forbrug - bare ikke hvis man er et ansvarligt borgerligt parti.

Denne valgkamp er ikke alene den længste i mands minde – den risikerer også at blive den dyreste for skatteborgerne. Der er intet overraskende i, at Socialdemokratiet og venstrefløjen lover skattestigninger, hvis de kommer til magten efter et valg. Det er langt mere bekymrende, at Venstre – som erklæret borgerligt parti – nu forsøger at kopiere Socialdemokratiets økonomiske politik.

Venstre praler ligefrem med det. »Samme velfærd som Socialdemokratiet – bare uden skattestigninger,« lyder det i en stor annoncekampagne. Venstre har lovet at brænde hele det økonomiske råderum af på flere offentlige udgifter i næste valgperiode. Det økonomiske råderum – cirka 24 milliarder kroner frem mod 2025 – er i princippet penge, borgerne har betalt for meget i skat. Det beløb er sikret via rettidige økonomiske reformer de seneste mange år.

Det er selvfølgelig helt legitimt at ville bruge pengene på højere offentligt forbrug - bare ikke hvis man er et ansvarligt borgerligt parti. Det har nemlig nogle vidtgående konsekvenser for dansk økonomi. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det advarer en række økonomer mod i Berlingske.

»Sammenligner man med de seneste 25 år, er der udsigt til en opbremsning i det bidrag, der kommer til vækst og jobskabelse fra den økonomiske politik. Man skal søge længe efter forslag fra Venstre og Socialdemokratiet, der sigter mod at gøre kagen større og få flere i arbejde. Det handler primært om at bruge den kage, der allerede er, og hvordan den skal fordeles,« lyder det fra Søren Hove Ravn, lektor i økonomi fra Københavns Universitet.

Onsdag har også en række topledere fra landets største virksomheder advaret mod, at der venter en regning på den anden side af valget. Og vi har ligeledes fået anbefalinger fra både IMF og OECD, der peger på, at skatten skal sænkes i både top og bund, hvis Danmark skal kunne tiltrække arbejdskraft og øge produktiviteten. Venstre og Socialdemokratiet gør det stik modsatte.

Det er derfor direkte uansvarligt at tømme skattekisten og helt ublu gøre verdens næststørste offentlig sektor endnu større. Og det er alt andet end borgerligt.

I Liberal Alliance har vi fokus på, hvor pengene skal komme fra. Vi har lagt en 2030-plan frem med et utal af fuldt finansierede politiske initiativer, som kan løfte dansk økonomi, skabe vækst og flere arbejdspladser.

For det handler jo om at gøre Danmark rigere, så vi får noget at leve af i fremtiden. Vi foreslår blandt andet at afskaffe topskatten, registreringsafgiften og sænke selskabsskatten. Derudover har vi et forslag om, at ingen skal betale skat af de første 7.000 kroner om måneden. Det vil ikke bare gøre det mere attraktivt at arbejde – det vil også øge væksten og velstanden i Danmark med 100 milliarder kroner.

Vi bliver nødt til at holde fokus på, at pengene skal tjenes, før de kan bruges.

Fraværet af økonomisk ansvarlighed kan blive dyrt for lønmodtagerne, hvis dansk økonomi bremser op. Det vil koste arbejdspladser og velstand. For der er altid en regning at betale – og den lander som altid hos den helt almindelige dansker.