Arbejdsgiverne vil ikke hæfte for deres lederes seksuelle chikane

Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv er enige om, at systemerne allerede er på plads til at håndtere krænkelser. Det er for nemt at sige sådan, mener fagforbund.

På trods af metoo-bevægelsen er de danske arbejdsgivere ikke parate til at hæfte juridisk og økonomisk for deres ledere, hvis de er involveret i sager om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Virksomhederne har allerede det fornødne beredskab til at håndtere den slags situationer, lyder meldingen fra Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv, som netop har afstemt deres politik på området.

»Det er for radikalt at ændre reglerne. Det er der ikke behov for. Selskaberne har i dag en klar handlepligt, når de bliver gjort opmærksom på chikane. Så sagerne bliver jo håndteret, fordi der er et system til at håndtere det,« siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør hos Dansk Arbejdsgiverforening.

En stribe fagforbund anført af HK, 3F og FOA har ellers foreslået at ændre ligebehandlingsloven, så arbejdsgiveren også hæfter for det, hvis en af lederne udøver sexchikane. På den måde får medarbejderne mulighed for at rette erstatningskrav mod arbejdsgiverne, som dermed får et ekstra incitament til at oplyse om og forebygge chikane, lyder det i forslaget.

Det vil organisationerne imidlertid ikke bakke op om. De er imødekommende over for oplysningskampagner og andre større initiativer, men ser ingen grund til hverken at ændre loven eller at justere de nuværende systemer.

Fagforbundene begrunder forslaget med, at seksuel chikane fortsat er et stort problem på det danske arbejdsmarked, selv om der jævnligt har været fokus på problemstillingen de seneste 25 år.

»De ansatte, der udsættes for seksuel chikane, oplever tab på flere fronter,« lyder det i begrundelsen. »Ofte bliver de sygemeldte og mister jobbet, og den almindelige livskvalitet nedsættes betydeligt. Derudover forringes effektiviteten på arbejdspladsen betydeligt. På den baggrund er det nødvendigt at give de ansatte en ekstra beskyttelse samtidig med, at arbejdsgiverne får et større incitament til at sikre et chikanefrit miljø.«

I stedet satser Dansk Arbejdsgiverforening på, at den aktuelle debat vil anspore såvel arbejdsgiverne som medarbejderne til at tale mere åbent om seksuelle krænkelser og repetere de eksisterende procedurer, så det bliver nemmere at få sagerne frem i lyset.

Antallet af rejste sager på de danske arbejdspladser er nemlig relativt lille i forhold til problemets formodede omfang.

»Metoo-bevægelsen har skabt en god bevidstgørelse. Det er selvfølgelig for tidligt at sige, om den vil have en varig effekt, men det håber og tror vi,« forklarer Pernille Knudsen.

HK mener, at organisationerne er alt for tilbagelænede i den sammenhæng.

»Så længe arbejdsgiverne ikke hæfter for sexchikane, vil der ikke for alvor ske en forebyggelse. Det betyder, at vi først kan føre sagerne, når skaden er sket og har givet folk ar på sjælen,« siger HK/Privats sektornæstformand, Marianne Vind, som konstaterer, at erhvervsorganisationerne på den måde indirekte holder hånden under krænkere.

Ledernes Hovedorganisation betoner i lighed med organisationerne, at seksuelle krænkelser skal tages endog meget alvorligt.

»Seksuel chikane er et no go og helt uacceptabelt. Så ét tilfælde er ét for meget,« siger Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør hos Hovedorganisationen Lederne, der imidlertid heller ikke ser et behov for at ændre de hidtidige love og procedurer.

»Der er allerede i reglerne i ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven tilstrækkelige muligheder for at stille arbejdsgivere til ansvar i sager om sexchikane. Arbejdsgivere, ledere og medarbejdere har en fælles interesse i at forebygge seksuel chikane,« lyder det fra vicedirektøren.