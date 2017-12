Milliardregning på vej til fjernvarmekunder

Lokale fjernvarmeværker har siden 2005 modtaget et tilskud for at kunne levere strøm, når f.eks. vindmøllerne står stille. Men det stopper med udgangen af 2018. Konsekvensen er dyrere varme.

Varmekunder rundt om i landet står til en mærkbar ekstraregning, når et såkaldt grundbeløb forsvinder med udgangen af næste år.

Sagen kort I 2004 indførte den daværende VK-regering en ordning med et grundbeløb til fjernvarmeværker.

Årsagen var, at man tvang værkerne væk fra en særlig afregningsmodel.

I stedet skulle al strøm produceret på selskabernes gasmotorer sælges på rene markedsvilkår.

Beløbet er siden 2005 blevet udbetalt løbende til omkring 200 fjernvarmeværker.

Ved aftalens indgåelse blev det aftalt, at grundbeløbet skulle bortfalde med udgangen af 2018.

Forventningen var, at elprisen til den tid ville være så høj, at grundbeløbet ville være overflødigt.

I dag er elprisen imidlertid i bund bl.a. på grund af store mængder grøn strøm.

Derfor vil et farvel til grundbeløbet mange steder betyde stigende varmeudgifter.

Grundbeløbet blev indført for godt 200 fjernvarmeværker af den daværende VK-regering i 2004 som led i en ny betalingsmodel for værkernes elproduktion.

Ordningen blev aftalt til at ophøre med udgangen af 2018 ud fra en forventning om, at elprisen til den tid ville være så høj, at varmepriserne ikke ville stige, når grundbeløbet forsvandt.

Det vil betyde en merpris for en typisk varmekunde på 8.000-9.000 kr. Poul Kristensen, formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker på Mors

Men elprisen er ikke steget. Derfor vil et farvel til grundbeløbet betyde dyrere varme for omkring 140.000 husstande i først og fremmest Jylland, viser en rundspørge blandt de ramte værker.

»For nogen betyder det her en stigning i den årlige varmeregning på 2.000 kr. For andre kan der være tale om en stigning på op mod 10.000 kr.,« siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Kilde: Energistyrelsen og Klima-, Forsynings- og Energiministeriet (2016-priser/prognose for 2017 og 2018).

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker på Mors med 600 varmekunder er blandt de værker, der vil blive hårdt ramt.

»Det vil betyde en merpris for en typisk varmekunde på 8.000-9.000 kr.,« siger formand Poul Kristensen.

Men det er ikke rimeligt, at varmekunderne skal betale, fordi politikerne skyder ved siden af skiven, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.

»En høj varmepris kan sætte hele boligsalget i stå i de områder, som bliver ramt. Derfor er det nødvendigt, at politikerne tager affære,« siger formand Steffen Damsgaard.

Energiordfører Jens Joel (S) vil gerne hjælpe, men savner handling fra klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

»Vi kan bare konstatere, at møde efter møde i energiforligskredsen bliver aflyst,« siger Jens Joel.

Lars Christian Lilleholt understreger, at sagen optager ham »meget stærkt«. Omvendt har det nu været kendt i 13 år, at grundbeløbet vil forsvinde.

»Derfor har jeg det sådan, at det er værkernes eget ansvar at foretage den nødvendige omstilling til en fremtid uden grundbeløbet,« siger ministeren.

I år ventes fjernvarmeværkerne at få 2,2 mia. kr. i grundbeløb.