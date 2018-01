TDC spiller nyt super-mobilnet på banen for at vende nedturen

TDC spiller nu et trumfkort i den verserende mobil- og bredbåndskrig. Våbenet er et helt nyt lynhurtigt mobilnet, der åbner for hastigheder på helt op til 600 megabit over hele landet.

Til en start har telegiganten kort før jul opgraderet sit 4G-mobilnet til 600 megabit i flere jyske byer, heriblandt Aalborg, Viborg og Randers.

»Vi er startet med at opgradere 32 master, men strategien er med tiden at opgradere over hele landet. Det bliver et vigtigt kort for at tiltrække og fastholde kunder« siger Kasper Ørtvig, mobildirektør i Yousee, der er TDC's privatforretning.

Teknologen bag Teknologien, der kan skrue kraftigt op for 4G-nettet, hedder carrier aggregation og har været kendt i et par år.

Den kan sammenkoble flere frekvenser på en mobilmast, så telefonerne kan opfange en kombineret hastighed. På den måde kan netværket fra en mobilmast blive tre gange så hurtigt, hvis teleselskabet kan bruge alle tre frekvenser fra masten på samme tid.

Flere teleselskaber bruger teknologien, men kun TDC har formået at nå 600 megabit i Danmark.

TDC-ledelsen har i året løb fået dybe panderynker af den hårde kamp på mobil- og bredbåndsmarkedet, der har kostet telegiganten kunder i titusindvis i 2017. Ifølge TDC's strategi skal der allerede sættes en prop i nedturen i år, hvor det lynhurtige 4G-net skal være med til at vende kundeflugt til kundetilgang.

Opgraderingen af mobilnettet kan endda blive en vigtig redningplanke for TDC, mener Peter Kurt Nielsen, teleanalytiker i det norske finanshus ABG Sundal Collier:

»Trenden overalt i Europa er, at hastighederne på mobilnetværket er blevet et betydeligt konkurrenceparameter. TDC kæmper for oprejsning, men hvis selskabet kan udkonkurrere de andre teleselskaber på hastighed, er det ikke usandsynligt, at TDC kan kapre mobilkunder de kommende år.«