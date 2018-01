Dogecoin skulle gøre grin med kryptovalutamarkedet. Nu er den mange milliarder værd til stor utilfredshed for stifteren.

Det skulle være en joke. Nu er joken blevet mange milliarder værd. Dogecoin, der er en kryptovaluta skabt som en parodi på bitcoin, ramte søndag en markedsværdi på over 12 mia. kr. Den aktuelle markedsværdi er ca. 11 mia. kr.

Det viser tal fra CoinMarketcap.

Og det var ikke meningen.

»Det faktum, at de fleste diskussioner i medierne og blandt kollegaer fokuserer på investeringspotentialet er bekymrende, da det tager fokus fra den underliggende teknologi og de formål, der var grundlaget for denne bevægelse,« siger stifteren Jackson Palmer til Coindesk.

Han mener, at det siger en del om kryptovalutamarkedet, at en valuta med en hund på, og som ikke har udsendt en softwareopdatering i over to år, kan nå en så høj markedsværdi.

Jackson Palmer forlod Dogecoin i 2015. Og de nuværende dogecoin-udviklere er helt anderledes entusiastiske omkring den store interesse i valutaen.

»Det er lidt skræmmende, når du arbejder på en software, der driver et milliarddollars stort netværk. Det er et ret stort ansvar. Men jeg er stolt over, hvad vi har opnået og taknemmelig for at være end del af sådan et stærkt fællesskab,« siger Dogecoin-udvikler Max Keller til Coindesk.

Alene i december steg kursen på dogecoin med 400 pct. og toppede på 0,11 kr. pr. Dogecoin, det skriver CNBC.

Ligesom bitcoin skal man som bruger af dogecoin have en "wallet" eller tegnebog, som man har liggende på sin computer, telefon eller website. Man kan bruge dem til at købe varer, tjenester eller andre krypto- eller traditionelle valutaer. Det vel og mærket helt anonymt.

Ifølge Dogecoin er den mest populære anvendelse af dogecoin "tipping", digitale drikkepenge til andre internetbrugere, der deler indhold, man gerne vil belønne. Altså et form for "like" med værdi bag.