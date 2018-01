Redningskoncernen Falck har med den tidligere Novo-kronprins i spidsen gjort hovedrent i topledelsen. Over halvdelen af cheferne er skiftet ud det seneste år.

Det rene blodbad har udspillet sig det seneste år i toppen af rednings- og servicekoncernen Falck. Topchef Jakob Riis, der overtog rattet i foråret, har udskiftet to tredjedele af de øverste chefer.

Det er en markant ændret strategi, der er årsagen til den heftige aktivitet i svingdøren. Falck vinker farvel til at være en meget decentralt styret koncern med mange selvstændige enheder til at være en samlet global aktør.

»Når man tager et så voldsomt opgør med tilgangen til forretningen og sætter en helt ny strategi, vil der være medlemmer af ledelsen, som ikke har de fornødne kompetencer, og andre, som ikke har lysten til at lede videre under helt andre principper, fordi de måske har sat pris på den selvstændighed, der tidligere var,« siger Jakob Riis.

De nye direktører Gennem det seneste år har Falck fået et nyt hold af direktører. Den øverste top i koncerndirektionen består af tre nye personer - Jakob Riis, Tor Magne Lønnum og Jakob Bomholt - som står i spidsen for forretningsbenet Ambulance - det tidligere Emergency.

Derudover har der været adskillige andre direktørudskiftninger rundt omkring i organisationen - senest i Danmark og USA.

Anette Damgaard, der senest har været direktør for Mølholm Privathospital, men som også har PFA og Dansk Erhverv på sit cv, bliver fra 1. februar direktør for Falck Healthcare i Danmark.

Falck USA har fået ny direktør i form af Matt Gallagher, som kom fra en direktørstilling i US Renal Care. Han tiltrådte sin nye stilling 8. januar.

Også det forretningsben, som Falck har sat til salg, nemlig Falck Safety Services, har fået ny direktør i efteråret, men direktøren indgår ikke i Falcks opgørelse, da forretningsområdet leder efter en ny ejer.

Ifølge en opgørelse fra Falck har koncernen ansat 12 nye landedirektør og andre ledende globale chefer ud af Falcks øverste ledelse bestående af 32 chefer fra 2017 og frem til i dag.

Dertil kommer 10 knap så nye ansigter. De arbejdede i forvejen i Falck, men er blevet forfremmet til et andet job. Knap 70 pct. af topledergruppen består i dag af nyt blod, og langt størstedelen af udskiftningerne er sket, efter Jakob Riis blev ny adm. direktør.

Senest har Falck sat navn på en ny direktør for Falck Healthcare i Danmark, og tidligere i januar annoncerede Falck en ny direktør for Falck i USA.

Falck kort fortalt Falck blev etableret af Sophus Falck i 1906 under navnet Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S

I første omgang beskæftigede virksomheden sig kun med redning under brand, men siden blev forretningen udvidet med bl.a. ambulancer, vejhjælp og sikring.

I 2000 fusionerede Falck med sikringskoncernen Group 4 til Group4Falck. I 2004 fusionerede virksomheden igen denne gang med Securicor og blev til G4S. I samme forbindelse blev det gamle Falck udskilt.

Falck har tre fortsættende forretningsben: Ambulance, der bl.a. omfatter ambulancekørsel og sygetransport. Assistance, dækker over bl.a. alarmer og autohjælp. Healthcare, der eksempelvis omfatter sundhedsydelser.

Det tidligere fjerde forretningsben, Safety Services, som tilbyder sikkerhedstræning til bl.a. olieindustrien og industrielle virksomheder, er ikke en del af Jakob Riis' nye organisationsdiagram, da Falck har sat forretningen til salg.

Jakob Riis fortæller, at Falck er færdig med at gå topledergruppen igennem. Fokus er nu rettet mod at få eksekveret på den nye strategi, så Falck kan høste skalafordele.

»Nu sidder der nogle andre kompetencer til Falcks nye fokus. Vi skal have globaliseret Falck og fundet de underliggende globale modeller for vores forskellige forretninger,« siger han.

Den store udskiftning i Falck overrasker ikke Flemming Poulfelt, professor i strategi og ledelse på CBS.

»Hvis man kommer ind i en organisation, og man synes, at den er gået i stå eller ikke virker, så er det klart, at så laver man den store hovedrengøring. Det er det, Jakob Riis både er ansat til, men også er gået i gang med.«

Han siger, at nye chefer rundt omkring i koncernen kan give små bump i organisationen, men omvendt kan det også være med til at sætte en ny dagsorden og give ny energi.