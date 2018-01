Arla lukker stort mejeri: 160 ansatte mister jobbet

Mejerigiganten Arla lukker mejeriet i Brabrand ved Aarhus, hvor 160 medarbejdere skal finde nyt job.

Arla lukker for første gang i flere år et af selskabets større mejerier. Det er Brabrand Mejeri, der må lade livet i jagten på effektiviseringer hos mejerigiganten.

160 medarbejdere mister jobbet. De får dog god tid til at finde nyt arbejde, da mejeriet først stopper produktionen om halvandet år.

Det er paradoksalt nok stigende efterspørgsel fra europæiske forbrugere på syrnede mælkeprodukter som yoghurt, skyr og creme fraiche, der er årsag til lukningen.

Arla har brug for mere kapacitet, men det er ikke muligt at udvide mejeriet i Brabrand.

I stedet flyttes produktionen til en række mejerier i Danmark, Tyskland og Holland. Det sker ifølge Arla for at imødegå et yoghurtmarked, der vokser i Europa, og for at sikre fremtidig kapacitet og en mere ensartet kvalitet af de forskellige syrnede mælkeprodukter.

»De europæiske forbrugere køber flere og flere yoghurt-produkter, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi kan sikre den fremtidige kapacitet og yoghurt-produkter af høj kvalitet på tværs af de europæiske lande. Da vi ikke har mulighed for at udvide produktionen på Brabrand Mejeri på grund af beliggenhed og omkostninger i produktionsudstyr, flytter vi derfor produktionen ud i nogle kompetencecentre på mejerier fortrinsvis i Danmark, Tyskland og Holland,« siger Jakob Bernhard Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

Hovedmængden af den produktion, der flyttes fra Brabrand Mejeri, bliver fastholdt i Danmark på Slagelse Mejeri og Hobro Mejeri.

»Målet er at skabe nogle mejerier, der bliver eksperter på de enkelte produkter både omkring produktionen og udviklingen,« fortæller Jakob Bernhard Knudsen.

Lukningen af mejeriet forventes først at ske i midten af 2019. Arla vil sammen med fagforeningerne og mejeriets samarbejdsudvalg udarbejde en plan, så de 160 ansatte på Brabrand Mejeri får gode betingelser. Enten ved ansættelse på et af Arlas andre mejerier eller uden for Arla.

Det er første gang siden 2012, at Arla lukket et mejeri i Danmark med mere end 100 ansatte. Dengang blev Hjørring Mejeri ramt. Sidste år blev det besluttet at nedlægge Lillebælt Mejeri med 66 ansatte.

Arla har 23 mejerier herhjemme, og Danmark har fortsat den største mejeriproduktion i selskabet.