Novo Nordisk skruer op for bonusfest midt i historisk vækstkrise

Novo-topchef Lars Fruergaard har udsigt til en fordobling af sin bonuspakke, hvis det lykkes at skrue op for væksten i medicinalgiganten.

Novo Nordisks topledelse får nu en ekstra økonomisk gulerod i millionklassen for at få den danske medicinalkoncern tilbage på vækstsporet.

Den langsigtede bonuspakke fordobles for koncerndirektionen, og det betyder, at topchef Lars Fruergaard Jørgensen fremover kan få tildelt op til to års fast løn i bonusaktier mod tidligere et år. Det skal lægges oven i den faste løn og den årlige kontantbonus.

Lønstigningen fremgår af et forslag, som står til at blive vedtaget på den kommende generalforsamling, da den type forslag normalt er godkendt af den kontrollerende ejer Novo Nordisk Fonden.

»Det er aktionærerne, der kommer til at betale for det her. Hvis det betyder, at ledelsen arbejder det hårdere og skaber mere værdi for aktionærerne, så giver det god mening. Men man kan undre sig lidt over, at man har øget det samlede aflønning med så meget. Man skal vurdere det sammen med, at man samtidig har gjort den samlede pakke mere afhængig af, hvordan det går,« siger Niels Westergård-Nielsen, professor i ledelse på CBS.

Han fremhæver samtidig, at Novos bestyrelse er presset til at gøre op med selskabets lave vækstrater.

»Incitamentprogrammet er for mig at se en fornuftig måde at gøre hele virksomheden opmærksom på, hvilken vej virksomheden skal tage. Det understreger man ved at lave nogle kraftige incitamenter, som fører ledelsen på rette vej,« siger Niels Westergård-Nielsen.

Lønfesten til de danske topledelser har været et brandvarmt tema det seneste år, hvor især landets største investor ATP har kritiseret aktieprogrammet i Nets og stemt nej til ledelsens lønstigninger i Carlsberg.

Bonusser i Novo Nordisk Den tidligere topchef Lars Rebien Sørensen forlod i 2017 Novo Nordisk med et gyldent håndtryk på næsten 66 mio. kr.

Novo Nordisks bestyrelse øgede også honoraret med 29 pct. i gennemsnit per bestyrelsesmedlem i 2016, efter et år, hvor koncernen var ude i et historisk stormvejr, og hvor aktiekursen har brudt årtiers stigende tendens. Daværende bestyrelsesformand Göran Ando fik en stigning på mere end 50 pct. og indkasserede i 2016 et honorar på 2,8 mio. kr.

Den tidligere kronprins i Novo Nordisk, Kåre Schultz, fik i 2015 en fratrædelsespakke på 72,7 mio. kr. I dag er han topchef i medicinalkæmpen Teva.

Flere amerikanske investorer anklager i et anklageskrift Novo Nordisks lukrative bonusordninger for at anspore topledelsen i den danske diabeteskæmpe til at have vildledt selskabets aktionærer.

ATP-direktør Christian Hyldahl ønsker dog ikke at sige noget om Novos nye lønpakke på nuværende tidspunkt.

»For os handler det om at opnå størst mulig indflydelse gennem vores aktive ejerskab. Her er det vores erfaring, at vi kommer længere, når vi kan have en fortrolig dialog med selskabernes ledelser,« siger Christian Hyldahl.

Novo Nordisk oplyser, at koncerndirektørernes lønninger hvert år sammenholdes med lønniveauet i andre nordiske selskaber samt europæiske lægemiddelvirksomheder.

»I den sammenhæng har bestyrelsen drøftet en modernisering af den langsigtede aktiebaserede incitamentsordning for at sikre, at den er konkurrencedygtig og på samme tid sikrer, at koncerndirektørernes interesser er sammenfaldende med aktionærernes,« lyder det i en mail fra Novo Nordisk.

Det er ikke muligt at slå fast, hvor mange millioner den nye bonusordning er værd for Lars Fruergaard Jørgensen, da Novo Nordisk endnu ikke har oplyst topchefens årsløn. Den tidligere topchef fik 16,4 mio. kr. i årsløn plus kontant- og aktiebonusser.