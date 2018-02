TDC-bejlere vil skrotte TDC's strategi og opkøb af MTG

Den står på store omvæltninger i TDC, hvis aktionærerne tager imod det købstilbud, som et konsortium har præsenteret.

TDC's planlagte fusion med den svenske underholdningskoncern MTG bliver skrinlagt, hvis aktionærerne tager imod det købstilbud, som et konsortium med danske pensionskasser har lagt frem.

Købstilbud Et konsortium bestående af pensionsselskaberne ATP, PFA og PKA samt kapitalfonden Macquarie har afgivet et indikativt købstilbud på TDC.

Konsortiet bød den 27. januar 47 kr. pr. aktie svarende til 38,2 mia. kr. for TDC

Efterfølgende er buddet forhøjet til 48 kr. pr. aktie svarende til 39 mia. kr.

Inden købsinteressen blev offentligt kendt lå TDC's aktiekurs i niveauet 37,5 kr. svarende til en samlet markedsværdi på 30,5 mia. kr.

Macquarie, der er ekspert i infrastruktur, har en ejerandel på 50 pct. i konsortiet.

ATP, PFA og PKA ejer de resterende 50 pct. ligeligt.

TDC afholder generalforsamling den 8. marts.

Det fortæller to af hinanden uafhængige kilder med indsigt i processen til Finans.

»Vi står ved en skillevej, hvor det er enten eller. Det er vel også derfor, at TDC's bestyrelse ikke er gået videre med vores bud,« siger en kilde tæt på processen.

En anden kilde fra købersiden fastslår:

»Hvis de vælger os, udelukker det MTG-vejen. Vi forhøjede vores bud, efter at TDC offentliggjorde fusionen med MTG for at markere, at vi stadig er interesserede.«

MTG-fusion Den 1. februar annoncerede TDC og MTG, at de vil fusionere for at skabe den første fuldt integrerede medie- og kommunikationsudbyder i Europa.

De er begge under stort pres fra globale mediegiganter som Facebook.

Handlen værdisætter MTG Nordics til 14,9 mia. kr.

Den skal finansieres ved udstedelse af nye TDC-aktier. Derudover får MTG 2,5 mia. kr. kontant og en andel af TDC's udbytte for 2018.

Efterfølgende vil MTG eje 28 pct. af TDC.

Dermed henviser han til, at konsortiet forhøjede buddet fra 47 til 48 kr. pr. aktie, efter at TDC den 1. februar annoncerede planen om at fusionere med MTG.

En teleanalytiker har stor forståelse for, at konsortiet ikke ønsker at få MTG med i handlen, hvis det lykkes at åbne døren og sætte sig på TDC.

»Det er to helt forskellige strategier, som konsortiet og TDC ønsker at forfølge. Konsortiet vil skabe en forretning med lav risiko og lave afkast med fokus på infrastruktur. Derfor vil det sandsynligvis også udskille sådan noget som kabel tv-forretningen. TDC vil gå en anden vej ved at satse på indhold og en forretning med højere risiko,« siger Michael Friis, chefaktieanalytiker i Alm. Brand.

Han peger på, at TDC som et børsnoteret selskab er nødt til at jagte en forretning med en højere risiko for at tilfredsstille markedets afkastkrav. Pensionsselskaber og kapitalfonden Macquaries infrastrukturfond har en helt anden forretningsmodel. Derfor giver begge strategier ifølge analytikeren mening, når man tager højde for de forskellige ejerforhold.

Men aktionærerne er ifølge ham bedst tjent med at sælge til konsortiet.

»TDC fusionerer først og fremmest med MTG for at beskytte sig. Det er to svage parter, der går sammen for at finde styrke. Når man fusionerer to ting ud af svaghed, tror jeg ikke, at man kan skabe det merafkast, som det nuværende bud fra konsortiet til aktionærerne lyder på,« siger Michael Friis.

TDC vil ikke kommentere oplysningerne om, at konsortiets tilbud ikke kan gå hånd i hånd med MTG-fusionen, men bestyrelsen gentog torsdag i en pressemeddelelse, at den ikke finder konsortiets tilbud interessant.