Danish Crown åbner krigskassen: Klar til opkøb for 4-5 mia. kr.

Danish Crown er klar til at sætte turbo på væksten. Slagterigigantens ledelse har 4 - 5 mia. kr. som er øremærket til opkøb i den aktuelle strategiperiode.

Danish Crown forbereder en voldsom vækstacceleration i flere nordeuropæiske lande.

Slagterigiganten har allerede foretaget de første opkøb, og selskabets adm. direktør Jais Valeur afslører nu, at han i alt har 4-5 mia. kr., som er øremærket opkøb i den aktuelle strategiperiode.

»Vores finansielle position er styrket betydeligt de seneste år, og bestyrelsen har givet tilsagn om, at vi kan foretage opkøb for 4-5 mia. kr. i indeværende strategiperiode (frem til 2021, red.). Opkøb i den størrelsesorden kan vi håndtere inden for vores eksisterende kapitalberedskab. Vi skal altså ikke ud og bede ejerne om flere penge,« understreger Jais Valeur.

Danish Crowns strategiplan Danish Crowns strategiplan løber fra 2016 til 2021.

I strategiplanen er Danmark, Sverige, Polen og Storbritannien udpeget som såkaldte hjemmemarkeder.

På disse fire markeder vil Danish Crown være »ledende og nyskabende« inden for både slagtning og forædling.

Danish Crown vil i strategiperioden vokse via opkøb af forædlingsvirksomheder på især de fire hjemmemarkeder.

En højere forædlingsgrad skal øge indtjeningen og sikre, at Danish Crown når sit overordnede strategiske mål om at hæve svinekødsafregningen til selskabets andelshavere.

Det er kun to uger siden, at Danish Crown købte en polsk fødevarevirksomhed med 1.000 ansatte, 280 butikker og en omsætning på omkring 1 mia. kr. Dette opkøb vil blive fulgt af flere i samme kategori de kommende år.

»Vi leder først og fremmest efter forædlingsvirksomheder i de fire lande, vi har defineret som vores hjemmemarkeder: Polen, Sverige, Storbritannien og Danmark. I Danmark fylder vi i forvejen så meget, at mulighederne er begrænsede, men det er oplagt, at der vil komme flere opkøb i blandt andet Polen,« fortæller Jais Valeur.

Han tilføjer, at Danish Crowns opkøbsjagt har særlig fokus rettet mod fire varekategorier: Bacon, konserves, pepperoni og snacks.

Det overordnede mål med opkøbene er et ønske om at komme længere frem i den såkaldte værdikæde. Det vil sige, at Danish Crown vil udvikle sig væk fra at være et klassisk slagteri til i langt højere grad at være leverandør af forarbejdede fødevarer direkte til forbrugerne.

Det giver mening, fordi der er langt større indtjening i produktion af forædlede fødevarer end i slagtning af grise, og Jais Valeur har lovet Danish Crowns andelshavere at forbedre selskabets indtjening markant i løbet af få år.

Blandt selskabets ejere er der stor respekt for dette løfte, men en vis bekymring for de store opkøbsplaner.

»På den ene side har jeg kæmpe respekt for de meget konkrete løfter om indtjeningsforbedring, som Jais Valeur har bundet sig til. På den anden side er 4-5 mia. kr. vanvittigt mange penge. Det er muligt, det er det, der skal til for at forbedre indtjeningen, men så vil jeg gerne snart se klare tegn på, at det rent faktisk virker,« siger Torben Hauskov, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Han henviser til, at Danish Crowns konkurrenceevne i 2017 udviklede sig negativt sammenlignet med selskabets europæiske konkurrenter.