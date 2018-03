En regulær handelskrig ser ud til at være ved at tage form mellem USA og EU.

Sidste træk i stridighederne om toldsatser mellem EU og USA's præsident, Donald Trump, virker langt fra til at være foretaget.

Siden Trump torsdag præsenterede en plan om at indføre straftold på import af aluminium og stål på henholdvis 25 og 10 pct., er bølgerne gået højt mellem de to parter. Som et modtræk til præsidentens forslag har EU meldt ud, at man agter at indføre toldafgifter på en række amerikanske varer.

Det har nu fået Trump til tasterne.

»Hvis EU vil øge sine allerede massive toldsatser og barrierer mod amerikanske virksomheder yderligere, vil vi ganske enkelt indføre skat på deres biler, som frit strømmer ind i USA,« skriver Trump på Twitter og fortsætter:

»De gør det umuligt for vores biler (og andre ting) at blive solgt der. Stor ubalance i handlen!«

Helt konkret overvejer den europæiske union at indføre 25 pct. told på amerikanske varer for i alt 3,5 mia. dollar - fordelt ligeligt mellem stål, industrivarer og landbrugsvarer - for at »rebalancere« den bilaterale handel, skriver Reuters.

»Vi vil indføre tariffer på Harley Davidson, bourbon og cowboywbukser - Levi's,« sagde EU's præsident Jean-Claude Juncker ifølge nyhedsbureauet på tysk tv.

Trumps straftold skal ifølge præsidenten beskytte USA's nationale producenter og »bringe stålindustrien tilbage til USA«, men EU-Kommissionen har kaldt forslaget protektionistisk og mener, at der er tale om et åbenlyst indgreb.

Konflikten mellem de to parter har fået flere iagttagere til at ytre frygt for en reel handelskrig, og det første skridt tages allerede i den kommende uge, hvor præsidentens toldstraf forventeligt træder i kraft. Herefter ventes EU at præsentere et konkret modtræk.

Udsigten til en handelskrig skræmmer dog ikke den amerikanske præsident. I et tweet fredag skrev Trump, at handelskrige er »gode og nemme at vinde«.