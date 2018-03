Familiefonden Harlang & Toksvig Fondet beder Civilstyrelsen om at smide den kontroversielle advokat Christian Harlang ud af fonden, fordi han ifølge flere bestyrelsesmedlemmer har misbrugt dens midler. Også hans samlever skal smides ud af bestyrelsen.

Den kontroversielle topadvokat Christian Harlang har misbrugt den familiefond, han i årevis har styret. Han har uddelt penge uden at spørge den øvrige bestyrelse, og han har i strid med loven indirekte delt penge ud til sig selv.

Det mener den øvrige bestyrelse, som nu eskalerer konflikten i Harlang & Toksvig Fondet ved at bede Civilstyrelsen om at smide Christian Harlang og hans samlever, Bente Meyer, ud af bestyrelsen.

»Vi har anmeldt sagen til Civilstyrelsen for at få en ny bestyrelse, fordi vi mener, at han har misbrugt fondens midler, og vi har derfor ikke tillid til ham. Og vi har anmeldt ham til Advokatrådet, fordi vi mener, at misbruget er meget langt fra god advokatskik,« siger Lars William Toksvig, som sammen med sin far, Lars Francis Toksvig, sidder i bestyrelsen.

To familier - Toksvig og Harlang - står bag fonden, og mens den øvrige Harlang-familie længe har forsøgt at smide Christian Harlang på porten med beskyldninger om misbrug af fondens midler, er det en ny udvikling, at Toksvig-familien nu også vil af med ham.

Fejde om fonden Harlang & Toksvig Fondet blev stiftet i 1976. Den har navn efter Frantz Harlang og Frithjof Toksvig, som sammen skabte et reklamebureau af samme navn. Fonden giver penge til almen velgørenhed og bidrag til efterkommerne af de to stiftere. I næsten 30 år har Christian Harlang siddet i fondens ledelse. Halvdelen af familieuddelingerne går til Toksvig-grenen, halvdelen til Harlang. I årevis er pengene gået til de yngre generationer. Men i 2016 og 2017 blev Harlang-pengene alene givet til Inge Merete Harlang, som hvert af de to år fik 300.000 kr. Pengene blev i praksis udbetalt af fondens administrator og bestyrelsesmedlem Christian Harlang, der er Inge Harlangs ene søn. De tre andre søskende, Clement, Christine og Christoffer Harlang, fandt udbetalingerne så problematiske, at de har klaget over deres bror til Civilstyrelsen, og det er nu endt i et omfattende opgør i fonden og i familien.

Kritikken handler især og konkret om, at Christian Harlang i maj-juni 2017 trak to gange 300.000 kr. ud af fonden uden at få den øvrige bestyrelses godkendelse. Pengene skulle angiveligt gå til hans mor som en uddeling fra fonden og et lån. Men i begge tilfælde havnede pengene på Christian Harlangs advokatfirmas konto.

Toksvig-familien har forsøgt at løse sagen i mindelighed ved, at Christian Harlang og hans samleverske trak sig, men det lykkedes ikke.

Af et bestyrelsesreferat fra fonden fremgår det, at Toksvig-familien har bevilget penge til, at en advokat og en revisor nu undersøger Christian Harlangs administration af fonden. Christian Harlang mener, at dette bestyrelsesmøde, hvor kun de to Toksvig-medlemmer var til stede, er ugyldigt.

I forvejen forsøger den øvrige Harlang-familie at komme af med Christian Harlang.

»Vi har anmodet Civilstyrelsen om at afsætte Christian og hans samlever, Bente Meyer, fra bestyrelsen, fordi vi mener, at de ulovligt misbruger fondets midler. Vores farfar, der stiftede fonden, var et generøst og etisk menneske, der ville bidrage med almennyttig filantropi, og som ønskede sin familie det godt, så det, vi har været vidende til, er stik imod alt, hvad han stod for,« siger Frantz Harlangs børnebørn, Clement, Christoffer og Christine Harlang i en fælles udtalelse til Finans.

Hverken Christian Harlang eller Bente Meyer har besvaret Finans' henvendelser, hvorfor det ikke har været muligt at få en kommentar til sagen.

Harlang & Toksvig Fondet blev etableret af Christian Harlangs farfar, Frantz Harlang, og dennes kompagnon, Frithjof Toksvig. Den uddeler hvert år midler til efterkommerne af de to stiftere, men Harlang-familien er endt i intern strid om uddelingerne.