Milliardærer kæmper om at erobre rummet

Milliardærerne Jeff Bezos og Elon Musk kæmper om at få overtaget i rummet med kommercielle flyvninger. Musk vil til Mars og Bezos vil gøre rumflyvninger til at betale.

Først eropbrede han internethandlen. Nu vil verdens rigeste mand, Amazon-stifteren, Jeff Bezos, erobre rummet med billige flyvninger. Bezos bekendtgjorde, ifølge Bloomberg, sin plan, da han modtog en pris ved den årlige middag i Eventyrenes Klub, Explores Club.

Ifølge Bezos er rum-flyvning alt for dyrt, og de første planlagte kommercielle flyvninger alt for ekslusive.



»Prisen for at komme ud i rummet er alt for høj. Derfor agter jeg at bruge nogle af alle min "lotto-gevinster" fra Amazon på at gøre rumflyvninger meget billigere,,« sagde han ifølge Bloomberg til middagen.

Bezos har tidligere annonceret, at han er parat til at investere op mod en mia. dollars om året i hans raket-virksomhed, Blue Origin LLC, der arbejder på at skabe genanvendelige rumraketter.

Men Amazon-stifteren er langt fra den eneste milliardær, der håber på at skrive sig i rumfartens historiebøger og udforske solsystemet, som ingen tidligere har gjort.

Tesla-milliardæren, Elon Musk, er allerede langt i sit projekt, der bl.a. skal sende bemandede raketter til Mars. Hans rumprojekt, SpaceX, har for nylig med succes sendt en kæmpe løfteraket, Falcon 9, ud i rummet, og SpaceX har derudover en lang række succesfulde opsendelser bag sig - bl.a. til den internationale rumstation ISS.

Men Musk vil videre, hurtigere. Ifølge, DR, annoncerede han søndag på musik, film og teknologifestivalen South i Texas, USA, at han allerede til næste år vil sende sin planlagte Mars-raket, BFR med øgenavnet "Big Fucking Rocket" afsted på kortere flyvninger. Tanken er, at BFR, der ifølge flere medier er over 100 meter lang med flere end 30 motorer, skal flyve først gods og senere mennesker til Mars i løbet af 2020´erne.

Med andre ord så er rumkapløbet i fuld sving. Og hvor det før var supermagter som Sovjetunionen og USA, der kæmpede om hæder og prestige i at nå først og længst i rummet, så er scenen indtaget af entreprenante milliardærer, der nu kæmper om at nå længst - billigst.