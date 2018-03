Den hurtigtvoksende pizzakæde Gorm's får ny ejer. Manden, der lægger navn til kæden, er »virkelig glad i låget.«

Den populære pizzakæde Gorm's har de senere år haft stor succes og åbnet adskillige restauranter rundt om i landet.

Nu får pizzakæden ny ejer, efter at den norske fødevarekoncern Orkla har købt 67 pct. af aktierne i selskabet bag pizzakæden. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

»Vi har længe kigget efter en partner, der kunne se den værdi og det potentiale, Gorm’s Pizza har,« siger Anders Kjørup, adm. direktør i Gorm’s Pizza.

For Gorm Wisweh, der lægger navn til pizzakæden, er Orkla-ejerskabet en foreløbig og lettere surrealistisk kulmination på et eventyr, der startede i beskedne kår i moderens café i Svaneke på Bornholm for 15 år siden.

Her eksperimenterede en 20-årig Gorm Wisweh med dej, tomatsovs og fyld og lykkedes med det i en grad, så bornholmere fra hele øen valfartede til Svaneke for at smage på Gorms' pizzaer.

»Jeg er virkelig glad i låget. Sammen med Orkla fortsætter vi den nuværende mission, vi har gang i, nemlig at give flest mulige danskere mulighed for at spise god pizza. Og jeg er glad for, at Orkla har købt ind i vores passion for gode råvarer, restauranter og gæster. Det var dér, det hele startede, og sådan skal det fortsætte,« siger Gorm Wisweh.

Hvor meget Orkla har betalt for aktiemajoriteten i Gorm's er hemmeligt.

Den fremadstormende kæde har foreløbigt ni restauranter, hvoraf de syv ligger i København og de to øvrige i Aarhus og Odense. Planen er at åbne nye restauranter i danske provinsbyer. Bl.a. er en ny restaurant i Kolding på vej.

Gorm's beskæftiger omkring 170 personer og har indtil nu været ejet af Anders Kjørup og de seks stiftere, herunder tv-kokken Gorm Wisweh. De beholder en mindre ejerandel i pizzakæden, der i seneste regnskabsår tjente 2,6 mio. kr.

Den nye ejer, Orkla, er Nordens største leverandør af mærkevarer til dagligvarehandlen. Koncernen ejer i forvejen flere kendte danske brands som Kims, Odense Marcipan og Reimann.

Overtagelsen af Gorm's Pizza træder i kraft den 3. april.