Fire af landets største industrivirksomheder kritiserer det energipolitiske fokus herhjemme. De går nu sammen for at lægge pres på det kommende energiforlig med krav om et mere ambitiøst mål for reduktion i energiforbruget.

Debatten om fremtidens energipolitik er kørt af sporet, mener fire af landets største virksomheder.

I stedet for kun at fokusere på grøn energi mener industrimastodonterne , , Velux og , at man i større omfang skal satse på energibesparende produkter som deres energivenlige vinduer, varmepumper, isolering og termostater.

Forud for det politiske slag om det nye energiforlig i foråret har virksomhederne taget det bemærkelsesværdige skridt at vende DI ryggen og danne sin egen interesseorganisation "Synergi".

Hvem er Synergi? »Synergi - organisation for effektiv energi« er oprettet af Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool

Interesseorganisationens mantra er, ny energieffektivisering er en forudsætning for, at Danmark lykkes med at indfri sin politiske ambition om et lavemissionssamfund i 2050 baseret på 100 procent vedvarende energi. De anbefaler tre ting til et kommende energiforlig: Et mål om 30 pct. reduktion i det endelige energiforbrug i 2030 ift. 2005 (ekskl. transport)

At Danmark sætter delmål for energiforbruget i hhv. bygninger og SMV’er

En ny og forbedret Energispareordning De anbefaler tre ting til et kommende energiforlig:

»Vi er bange for, at man stirrer sig blind på grøn energi. Man har et ekstremt og forblændet fokus på vedvarende energi, og derfor er vi blevet nødsaget til at lave denne her organisation,« siger Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos.

For erhvervslivet er der mange milliarder på spil, når kortene for fremtidens energipolitik skal lægges, og de fire industrivirksomhederne frygter, at energieffektiviteten bliver glemt.

»I Danmark har vi en styrkeposition inden for energieffektivitet i dag, som vi også er kendt for ude i verden. Den styrkeposition må vi ikke fire på,« siger Kim Fausing, topchef i Danfoss.

Konkret forslår "Synergi" blandt andet, at det nye energiforlig skal have et mål om 30 pct. reduktion i det endelige energiforbrug i 2030 ift. 2005 - kun undtaget transportsektoren - hvilket svarer til en årlig reduktion i energiforbruget på 1,65 pct. Det er mere end EU's krav.

»Det er et godt og ambitiøst mål. Det er realistisk, men det kræver, at man ikke går for hurtigt frem, for så bliver det for dyrt. Det skal ske i takt med, at vi alligevel renoverer boliger,« siger professor Henrik Lund fra Institut for Energiplanlægning, Aalborg Universitet.

Nyt energiforlig Et kommende energiforlig skal afløse den brede politiske aftale fra 2012.

Forliget skal sætte retningen for udbygningen med vedvarende energi frem mod 2030 og vil dermed spille en betydelig rolle i Danmarks omstilling til et lavemissionssamfund frem mod 2050.

Energiforliget skal også definere indsatsen for energibesparelser, afgiftssystemet, penge til forskning og udvikling, elbiler, varmesystemets retning, biomasse m.m.

Klimarådet har anbefalet, at der fastsættes et nationalt klimamål for 2030.

I Folketinget er partierne dog uenige om, hvorvidt der skal sættes et mål for 2030.

EU har sat energi- og klimamål for 2020, 2030 og 2050.

For 2030 er målet en reduktion af drivhusgasemissioner med 40 pct., mindst 27 pct. energi fra vedvarende kilder, og en 27-30 pct. forbedring af energieffektiviteten.

Hos Energi-, forsynings- og klimaministeriet byder minister Lars Christian Lilleholt (V) Synergi velkommen, og kalder det et udtryk for, at der er rigtig mange penge på spil.

»Jeg lytter til de synspunkter, der er, og det er klart, der er interesseforskelle. Dem, der arbejder med energieffektivitet og -besparelser bliver udfordret af, at jo billigere den grønne energi bliver, jo dyrere bliver det også relativt at spare på den. Men vi har nogle energisparemål, som vi vil forfølge også i et kommende energiudspil,« siger ministeren.