Uventet milliardregning for vindmøller på vej til danskerne

Et stormløb på en støtteordning til vindmøller på land ventes ifølge Energistyrelsen at koste danskerne 1,7 mia. kr. ekstra i støtte til vindmølleejerne. En stigning på 23 pct. frem mod 2030.

Det kommer til at koste danskerne, at udbygningen med nye vindmøller på land de seneste 14 måneder er gået over stok og sten.

Oprindeligt havde Energistyrelsen forventet, at der i perioden ville blive opstillet nye landmøller svarende til, at den samlede kapacitet voksede 250 megawatt (MW).

Slutspurten fortæller mig også, at ”25-øren” har været en attraktiv støtteordning for de danske vindmølleudviklere. Lars Christian Lilleholt (V), klima- og energiminister

Men udsigten til at en særlig støtteordning til vindkraft udløb den 21. februar 2018, har de seneste 14 måneder fået projektudviklere og vindmølleejere til at sætte fart under udbygningen, mens der endnu var støttekroner at hente. Det viser en opgørelse fra Energistyrelsen.

I stedet for en forventet udbygning på 250 MW er der blevet opstillet ekstra 537 MW landmøller. Alle med udsigt til i en periode at få op mod 0,25 kr. ekstra i støtte for hver produceret kilowatt-time (kWh) vindmøllestrøm.

Ifølge Energistyrelsen vil de mange nye landmøller betyde en samlet ekstraregning på ca. 1,7 mia. kr., som skal betales af elkunder og skatteydere.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) kommenterer ikke ekstraregningen. I stedet glæder han sig over, at nye støtteregler gør op med det, der i vindmøllekredse kendes som 25-øren.

»Slutspurten fortæller mig også, at ”25-øren” har været en attraktiv støtteordning for de danske vindmølleudviklere. Derfor ser jeg frem til de kommende teknologineutrale udbud i 2018 og 2019, hvor vind og sol skal konkurrere om at levere mest mulig grøn energi til danskerne,« siger Lars Christian Lilleholt i en pressemeddelelse.

I september sidste år blev VLAK-regeringen og DF enige om, at man i 2018 og 2019 vil bruge 1.015 mio. kr. i støtte til grøn energi.

Hvem der løber med de støttemillioner, og hvad det betyder i støtte pr. produceret kilowatt-time vil afhænge af de bud, som interesserede energiudbydere afleverer på de kommende auktioner over den grønne energi.

Tilbage står, at regningen for den grønne energistøtte i 2018 og 2019 også lander hos elkunder og skatteydere, som samlet finansierer den politisk bestemte udbygning med grøn energi.

I forvejen viser den seneste prognose fra Energistyrelsen, at støtten til grøn strøm fra landvindmøller ventes at koste danskerne 7,3 mia. kr. i perioden 2018-2030.

Hertil kommer så den uforudsete ekstraregning på 1,7 mia. kr. udløst af stormløbet på 25 øre-ordningen.