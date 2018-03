Digitale superstjerner og velhavende: Danske hårbrødre går efter milliarden

Tvillingerne Emil og Rasmus Vilain Albrechtsen begyndte for sjov at lave Youtube-videoer om hår for ni år siden. Nu vil de gøre deres hårvirksomhed mindst 1. mia. kr. værd inden for fem år.

Få danskere, hvis overhovedet nogen, er mere populære på de sociale medier end tvillingebrødrene Emil og Rasmus Vilain Albrechtsen.

På Facebook har de over 2,5 mio. følgere. Til sammenligning har Caroline Wozniacki 1,5 mio. følgere.

Men hvad er det så de 29-årige tvillingebrødre kan?

Jo, de er gode til at give mænd råd om hår. Meget banalt umiddelbart, men ikke desto mindre er brødrene de bedste i verden til det.

»Nogle synes, det er overfladisk, at hele vores forretning er bygget op om hår. Men det er jeg uenig i. Hår betyder noget for de fleste mennesker, og vores råd kan gøre en forskel for mange,« siger Emil Vilain Albrechtsen, adm. direktør i og medejer af brødrenes firma Slikhaar.

Slikhaar Stiftet og ejet af tvillingerne Emil og Rasmus Vilain Albrechtsen

29-årige tvillingebrødre fra Grenaa

Bor i dag i Aarhus, hvor de i ni år har drevet Slikhaar

På Facebook, Youtube og Instagram har de samlet ca. fem mio. følgere

Har solgt hårprodukter til 120 forskellige lande

Kun 5 pct. af deres salg er til Danmark

De seneste tre år har Slikhaar-koncernen givet et samlet overskud efter skat på omkring 15 mio. kr.

Siden brødrene lagde de første videoer med hårtips op på Youtube i 2009, har 1,8 mio. mennesker valgt at abonnere på brødrenes videoer, og forretningen er blevet udvidet med en webshop, frisørsalon og egen hårproduktserie under navnet By Vilain.

Det har resulteret i et forretningsimperium, der de seneste tre år har genereret omkring 15 mio. kr. i overskud efter skat og er gået fra 2 til 20 ansatte.

Men der skal det ikke stoppe for Slikhaar-brødrene.

»Vi er vokset rigtig meget som virksomhed de seneste år og har bygget et godt fundament. Nu har vi lavet en række investeringer, der skal hjælpe os med at blive en virksomhed med en værdi på mindst 1. mia. kr. inden for fem år,« siger Emil Vilain Albrechtsen om den overordnede ambition for Slikhaar.

De to tvillingebrødre er centrum for videoerne på Slikhaars Youtube-side. Men i 2017 havde brødrene så travlt, at de kun lagde én video op om ugen. Det var for lidt.

»Vi kan direkte måle på bundlinjen, når vi filmer for lidt til de sociale medier. Der blev simpelthen ikke drevet nok trafik ind på vores webshop i 2017 med kun én video om ugen. Så nu har vi ansat en person til at filme og redigere videoerne, så der kan laves flere end sidste år,« siger Emil Vilain Albrechtsen.

Hvor længe vil du og din bror fortsætte med at lave videoerne?

»Så længe vi stadig har hår på hovedet og rammer en målgruppe, vil vi fortsætte. Vi er drevet af at inspirere folk. Selvom vi har tjent mange penge på Slikhaar, er det langt federe at se brandet vokse og udfordre grænserne for, hvor langt man kan drive det,« siger han.

Emil Vilain Albrechtsen er blevet millionær på Slikhaar og arbejder hen mod at gøre sig økonomisk uafhængig.

»Det er fedt ikke at skulle bekymre sig om penge. Det er den ultimative frihed. Men det vigtigste for mig er faktisk at udvikle forretningen,« siger han.