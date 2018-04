Landets største kommercielle pensionsselskab, PFA, går efter at poste adskillige milliarder i udenlandske ejendomme de kommende år. Konkurrenter tøver med at følge trop.

Jagten på afkast til pensionskunderne får PFA til at hive den helt store pengepung frem i udlandet. Pensionsgiganten vil frem mod 2022 investere op mod 17 mia. kr. i ejendomme uden for landets grænser og dermed øge de samlede ejendomsinvesteringer fra 53 mia. kr. til 65-70 mia. kr.

Det er ifølge Michael Bruhn, direktør for PFA Ejendomme, lidt en udfordring at levere meget bedre afkast end nu. Derfor ville alternativet til at bevæge sig ud i udenlandske projekter med større risiko sandsynligvis være et faldende afkast.

»Hvis vi ikke gik ud ad risikokurven, ville afkastene formentlig blive noget lavere fremadrettet,« siger han.

Derfor går PFA mod udlandet Frem mod 2022 stiger indbetalingerne i PFA, og samtidig har PFA valgt at anbringe flere penge i fast ejendom. Det lægger et pres på investeringerne og gør, at pensionsselskabet nu vælger at kigge mere mod udlandet.

PFA's gennemsnitsrenteprodukter, som er de gamle produkter med et fast garanteret afkast, er i afløb, mens de nye markedsrenteprodukter med forskellige risikoprofiler vokser. Det gør ifølge Michael Bruhn, at PFA kommer til at skulle øge sin eksponering mod ejendomme.

Pensionsselskaberne har generelt satset mere på såkaldte alternative investeringer, som også omfatter ejendomme, for at hente et højere afkast hjem til kunderne i en tid, hvor det bl.a. er blevet en dårlig forretning at sætte sine penge i obligationer.

I 2017 leverede PFA Ejendomme 8 pct. i afkast og var ifølge Michael Bruhn godt hjulpet af kraftige værdistigninger. Pensionsselskabet er godt tilfreds, hvis det kan levere et afkast på niveau eller lidt over 2017-afkastet.

Ønsket er at lægge omkring halvdelen af de nye investeringer i EU-lande, men PFA vil ifølge ejendomsdirektøren også bevæge sig længere væk fra hjemmebanen og putte endnu flere milliarder i det amerikanske og asiatiske ejendomsmarked, som er PFA's nyeste marked. Det gik PFA ind i for ca. to år siden.

Hvis PFA kommer i mål med sin forventede udenlandske satsning, vil balancen tippe, så udlandet vil udgøre langt størstedelen af PFA's ejendomsportefølje. PFA forventer nemlig at fastholde sin danske ejendomsportefølje på omkring 26-28 mia. kr., som er niveauet i dag.

»Vi tror ikke, at vi kan anbringe de penge, vi vil investere i ejendomme frem mod 2022, i Danmark, sådan som prissætningen og udbuddet er i øjeblikket,« siger Michael Bruhn.

Konkurrenter som PKA og Pensiondanmark er langt mere tilbageholdende med at øge investeringerne i udlandet. ATP derimod er i forvejen en aktiv ejendomsinvestor i udlandet. Investeringerne ligger hovedsageligt i Europa, mens USA fylder en smule. Dog holder ATP sig fra Asien, som PFA nu bevæger sig mere og mere ind på.

Det bliver sværere at forstå ejendomsmarkedet, jo længere væk, man kommer fra sin base, siger Michael Nielsen, direktør for ATP Ejendomme.

»Så længe vi har muligheder for at investere i Danmark, Europa og USA, som alle ligner hinanden meget, vil vi hellere fokusere på de markeder, fordi det er mere risikofyldt i eksempelvis Asien bl.a. pga. store kulturelle forskelle,« uddyber han.

Søren Andersen, pensionsrådgiver og indehaver af FPension kalder PFA's beslutning om at kigge bredere fornuftig ud fra et investeringsmæssigt perspektiv:

»Det er for snævert kun at investere i danske ejendomme. Man spreder sine risici ved både at investere i forskellige typer af ejendomme og i forskellige geografiske belligenheder.«