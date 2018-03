Chokmelding fra Tyskland: Femern-projektet løber ind i ny forsinkelse

Femern-projektet får ikke myndighedsgodkendelsen til sommer som planlagt, lyder meldingen fra Tyskland.

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt er løbet ind i en chokmelding fra Tyskland, der spolerer den hårdt pressede tidsplan. En tidsplan, der er afgørende for økonomien på tunnel-forbindelsen til 52,6 mia. kr.

Den tyske delstatspolitiker Sandra Redmann oplyser til Finans, at Femern-projektet ikke får en myndighedsgodkendelse til sommer, som både Femern A/S og Transportministeriet ellers har meldt ud.

Så sent som for tre uger siden besluttede transportminister Ole Birk Olesen (LA) og forligskredsen at fremrykke de anlægsforberedende aktiviteter, fordi man var overbevist om, at den tyske myndighedsgodkendelse ville være på plads i sommeren 2018. Men nu bliver godkendelsesplanen altså skubbet.

»Myndighedsgodkendelsen af Femernprojektet er udskudt. Det har vi fået bekræftet af både ministerpræsident Daniel Günter (CDU) og erhvervsminister Bernhard Bucholz (FDP),« siger Sandra Redmann, der sidder i Slesvig-Holstens delstatsparlament for SPD.

Sandra Redmann er endnu ikke blevet oplyst om en ny dato for godkendelsen, men ifølge hendes kilder bliver det sidst på året. Ifølge hendes oplysninger er Femern A/S selv skyld i forsinkelsen, da selskabet har afleveret deres godkendelsespapirer for sent.

»Som vi er informeret, skulle de have afleveret deres godkendelsespapirer i efteråret, for at en myndighedsgodkendelse kunne være givet her til sommer. Men de afleverede først de sidste papirer i marts,« siger Sandra Redmann.

Redmann fortæller, at det, efter det hun har hørt, var meningen, at der allerede tirsdag skulle have været udsendt en pressemeddelelse om forsinkelsen. Men der blev aldrig udsendt nogen meddelelse, efter at Transportministeriets danske afdelingschef, Søren Wille, havde afholdt et møde med statssekretær for Slesvig-Holsten dr. Thilo Rohlfs.

Det er langtfra første gang, at den tyske godkendelsesproces spolerer tidsplanen. Siden 2014 har Femern A/S udskudt tidsplanen for den tyske myndighedsgodkendelse fire gange, hvilket blandt andet giver problemer i forhold til de store entreprenør-kontrakter på 30 mia. kr., som udløber i 2019.

Når de tyske myndigheder har godkendt Femern-projektet, forventer man at skulle bruge yderligere to år på en efterfølgende retssag. Det betyder efter den seneste udmelding fra Tyskland, at man først kan regne med at have en endelig byggetilladelse i slutningen af 2020. Dermed er Femern A/S tvunget til at genforhandle de store entreprenørkontrakter, hvilket ifølge eksperter kan komme til at koste dyrt og i værste fald tvinge Femern til at begynde helt forfra med et nyt udbud.

Professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh mener, at det er et hårdt slag for ledelsen i Femern, der gentagne gange har forsikret om, at der var styr på projektet. Forsinkelserne rammer Femern-projektet på flere områder, men ifølge Per Nikolaj Bukh er der især grund til at være bekymret for entreprenørkontrakter.

»Den helt store joker er, hvad der sker med kontrakterne, når man kommer langt ud over den deadline, som man havde aftalt. Nu er Femern-selskabet nødt til at genforhandle kontrakter, og det kan ende hvor som helst,« siger Per Nikolaj Bukh.

Ifølge Sandra Redmann vil der komme flere oplysninger frem i eftermiddag eller i morgen, hvor erhvervsminister Bernhard Bucholz (FDP) skal redegøre om sagen. Finans forsøger at få en reaktion fra Transportministeriet og Femerns adm. direktør, Claus Baunkjær.