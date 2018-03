Nordea lancerer lån med 30 års afdragsfrihed

Boligejere, der kun har brug for at låne til 60 pct. af boligens værdi, får nu mulighed for at optage et realkreditlån med op til 30 afdragsfrie år.

Storbanken Nordea lancerer nu et nyt kontroversielt realkreditlån, der giver boligejere mulighed for op til 30 års afdragsfrihed.

Det nye lån kommer kun få måneder efter, at konkurrenten Realkredit Danmark lancerede et tilsvarende låneprodukt.

Det nye realkreditlån giver boligejere mulighed for at undgå afdrag i op til 30 år, så længe de kun belåner op til 60 procent af boligens værdi. Ifølge Nordea Kredit henvender lånet sig primært til de mere erfarne boligejere.

»Det kan være modne boligejere, der har afviklet på deres realkreditlån gennem en årrække og som gerne vil have sikkerhed for, at de kan blive boende i deres bolig i hele pensionisttilværelsen,« siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker i Nordea Kredit i en pressemeddelelse.

Med 30 års afdragsfrihed undgår lånere at skulle kreditgodkendes hvert 10. år.

»Dermed undgår boligejerne også de omkostninger, der er forbundet omlægge deres lån hvert 10. år, hvis de gerne vil have forlænget deres afdragsfrihed,« tilføjer chefanalytikeren.

Frihed30-lånet Lånets gives inden for en lånegrænse på 60 pct. af boligens værdi på optagelsestidspunktet.

Efterfølgende tillægslån kan kun ydes, såfremt belåningsgraden kan holdes inden for de 60 pct. af boligens værdi på det tidspunkt, da tillægslånet udstedes. Tillægslån udover 60 pct. er kun muligt, hvis afdragsfriheden på Frihed30 reduceres til 10 år eller derunder.

Der er tale om et traditionelt rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses hvert 3. eller 5. år, også kaldet et F3- hhv. F5-lån.

Lånet gives kun til helårsboliger. Kilde: Nordea Kredit Kilde: Nordea Kredit

Den nye lånetype tilgodeser også boligejere, der de seneste år har oplevet stigninger i deres friværdi.

»På den måde kan de udnytte deres friværdi til at sidde for en lav månedlig ydelse i mange år frem, uanset hvad der efterfølgende sker med boligpriserne,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Nordea Kredit oplyser, at Frihed30-lånet får den samme bidragssats som F3- og F5-lån.

Bidragssatsen på 1,075 pct. for et F3-lån med 10 afdragsfrie år og en belåningsgrad på 60 pct. bliver den samme for et F3 Frihed30-lån med samme belåningsgrad.

Det samme gælder F5-lån med 10 afdragsfrie år og en belåningsgrad på 60 pct., hvor bidragssatsen i Nordea Kredit i dag ligger på 0,875 pct., hvilket også er tilfældet for et F5 Frihed30-lån.

I modsætning til at almindeligt F3- eller F5-lån har boligejerne ikke mulighed for at optage realkreditgæld op til 80 pct. af ejendommens værdi.

»Med et Friheds30-lån går grænsen ved de 60 pct.,« konstaterer Lise Nytoft Bergmann.