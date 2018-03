En dødbringende kredit i OW Bunker var løbet løbsk, allerede inden selskabet gik på børsen i marts 2014. I næste uge begynder straffesagen mod den tidligere direktør Lars Møller.

Det trækker op til et hårdt opgør mellem en stribe tidligere topfolk i konkursramte OW Bunker, når bagmandspolitiet i næste uge tager hul på straffesagen mod den tidligere Singapore-direktør Lars Møller.

Møller er tiltalt for mandatsvig for over 800 mio. kr., fordi han ifølge bagmandspolitiet lod en giftig kredit til samarbejdspartneren Tankoil stikke af langt ud over firmaets kreditramme.

OW Bunker OW Bunker blev oprettet som datterselskab i 1980.

I 2007 blev det købt af kapitalfonden Altor.

I marts 2014 blev det noteret på fondsbørsen.

Selskabet var et af de største i verden inden for handel med skibsbrændstof.

Det havde over 600 ansatte fordelt på 38 kontor i 29 lande.

I 2013 havde det en omsætning på over 92 mia. kr.

Koncernen gik konkurs den 7. november 2014.

Tankoil-kreditten var en af årsagerne til, at OW Bunker krakkede i november 2014, og OW Bunkers ledelse og bestyrelse beskyldte Lars Møller for at have svindlet bag om ryggen på alle andre.

Siden er det dog kommet frem, at ledelsen fik meget detaljerede oplysninger om kreditten, og Lars Møllers advokat, Arvid Andersen, bekræfter, at hovedkontorets viden om kreditten bliver en væsentlig del af Lars Møllers forsvar.

»Det er klart, at jo mere ledelsen vidste, jo mindre oplagt bliver det, at min klient har begået mandatsvig,« siger han.

En række tidligere topfolk er indkaldt som vidner i sagen, herunder de to tidligere finansdirektører Morten Skou og Kent Larsen, tidligere formand Niels Henrik Jensen, samt tidligere næstformand og partner i kapitalfonden Altor, Søren Johansen.

Ingen af dem har ønsket at kommentere sagen. Niels Henrik Jensen har dog henvist til en pressemeddelelse, som bestyrelsen sendte ud i 2014, hvoraf det fremgik, at den aldrig var blevet forelagt kreditten til Tankoil.

Efter konkursen undersøgte advokat Søren Halling-Overgaard ansvaret for skandalen, og han har gengivet internt OW Bunker-materiale i flere retsdokumenter.

Ifølge disse fremgik det af OW Bunkers systemer, at Tankoils gæld løb op i svimlende summer, lige som ledelsen kendte til og budgetterede med enorme renteindtægter fra regninger, som Tankoil ikke betalte.

Det er klart, at jo mere ledelsen vidste, jo mindre oplagt bliver det, at min klient har begået mandatsvig. Arvid Andersen, advokat for Lars Møller

Daværende finansdirektør Morten Skou foreslog i 2014, at renterne blev konverteret til en højere pris til Tankoil. Og da han i januar 2014 - inden OW Bunkers børsnotering - modtog en oversigt, der viste, at Tankoil havde overforfalden gæld til OW Bunkers Singapore-selskab, Dynamic Oil Trading (DOT), på 72 mio. dollars, skrev han til økonomichefen i DOT:

»Vi kan ikke fortsætte på denne måde med Tankoil. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det?«

Det hører med til historien, at Lars Møller ifølge Søren Halling-Overgaard førte et skyggeregnskab, så Tankoils gæld reelt var endnu højere.

Sagen begynder onsdag i næste uge, og de kommende dage bringer Finans en artikelserie om kollapset som optakt til retssagen.