Politikere skælder ud på tyskerne efter uventet Femern-forsinkelse: »Det smuldrer jo imellem fingrene på os«

Femern-projektet er løbet ind i endnu en forsinkelse, der kan få stor betydning for økonomien på det 52,6 mia. kr. dyre tunnelbyggeri.

Frustrationen er stor blandt Folketingets transportordførere, efter at danmarkshistoriens største anlægsprojekt er løbet ind i en chokmelding fra Tyskland, der endnu engang spolerer Femern-projektets hårdt pressede tidsplan. En tidsplan, der er afgørende for økonomien på tunnel-forbindelsen til 52,6 mia. kr.

Finans kunne torsdag afsløre, at de tyske myndigheder har udskudt den længe ventede myndighedsgodkendelse med et halvt år, så den først ventes i slutningen af 2018. Flere transportordførere mener, at tyskerne har svigtet.

»Det er stærkt frustrerende. For det er meget svært at arbejde sammen med nogle tyskere, der virker lige så svære at holde fast i som en håndfuld sand. Det smuldrer jo imellem fingrene på os,« siger SF's transportordfører, Karsten Hønge.

Hos de Radikale er Andreas Steenberg heller ikke tilfreds med tyskernes håndtering af myndighedsgodkendelsen.

»Den måde, hvorpå tyskerne giver tilladelse til at bygge projekter, er ganske frustrerende. Og det er selvfølgelig et problem, at det bliver udskudt igen og igen,« siger han.

Venstres Kristian Pihl Lorentzen er dybt overrasket over meldingen fra Tyskland.

»Flere fremtrædende personer har gentagne gange oplyst os om, at godkendelsen ville komme i sommeren 2018, så dette er en overraskende udvikling. Nu må vi have afklaret, hvad der er årsagen,« siger han.

Den tyske delstatspolitiker Sandra Redmann siger til Finans, at det ifølge hendes oplysninger er Femern A/S, der er skyld i forsinkelsen, fordi selskabet har afleveret sine godkendelsespapirer for sent. Det afviser Femern A/S, der insisterer på, at man har afleveret alt materiale til tiden.

Efter den tyske myndighedsgodkendelse forventer Femern at skulle afsætte yderligere to år til tyske retssager. Dermed er man fremme i slutningen af 2020, før den endelige byggetilladelse er på plads.

Forsinkelserne kan få stor betydning for økonomien på projektet med et budget på 52,6 mia. kr. Det skyldes bl.a., at de store entreprenørkontrakter udløber, før byggeriet kan sættes i gang.

Som den eneste af transportordførerne ser Socialdemokraternes Rasmus Prehn ikke forsinkelserne som et stort problem.

»Det er noget, som vi gerne ville have været foruden. Men vi har vidst hele tiden, at det er en sejtrækker, som foregår i Tyskland. Det er tysk grundighed. Det har sine fordele. Og her kan det så have sine ulemper,« siger Rasmus Prehn.

Transportministeriet oplyser, at man endnu ikke har overblik over konsekvenserne af udskydelsen, der er den fjerde i rækken siden 2014. Efter påske skal forligskredsen mødes og diskutere situationen.