Medarbejderne får hver dag en halv times motion.

Den fynske virksomhed Axa Power, der laver strømforsyninger til fly, har haft luft under vingerne i 2017.

Et nyt regnskab fra Axa power viser, at overskuddet sidste år landede på knap 59 mio. kr. efter skat. Det er et af de hidtil bedste regnskabsår for koncernen, der sidste år havde et overskud på 46 mio. kr.

Ifølge direktør Henrik Olsson er man i ledelsen godt tilfredse med årets resultat.

»Vi har gennem årene oplevet en pæn udvikling og haft skruen godt i vandet. Meget af luftfarten vokser i asien, og det er også på det marked, vi ser liv,« siger han.

Axa Power blev i 2013 kåret som Danmarks Sundeste Virksomhed.

Hver dag har medarbejderne mulighed for at dyrke en halv times motion i arbejdstiden sammen med kollegaerne. Henrik Olsson mener, at den slags tiltag har en positiv effekt på regnskabet.

»Lommefilosofien i virksomheden er, at når motion virker så godt på det individuelle plan, så må det også have en effekt for virksomheden. Motion virker på både arbejdsglæden og trivsel, og i sidste ende er det de ting, der driver hele værket. Så kommer det andet bagefter,« udtaler han.

Axa Power er i øjeblikket i gang med et projekt i Istanbul, hvor de er hovedleverandører på deres område til den nye lufthavn.

Koncernen nåede omsætningsmæssigt et rekordhøjt niveau i 2017 på knap 415 mio. kr. Det er en stigning på 46 mio. kr. sammenlignet med regnskabsåret 2016.

Af ledelsesberetningen i regnskabet fra fremgår det, at »Ledelsen forventer et resultat over 2017-niveau« under 'forventet udvikling'.

Axa Power blev grundlagt af Axel Åkerman i 1924 og var familieejet indtil 2000, hvor firmaet blev opkøbt af Illinois Tool Works (ITW GSE), der består af firmaer, der specialiserer sig i udstyr til sforsyning af strøm og ventilation til fly.

Virksomheden har 87 ansatte.