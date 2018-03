Elon Musk slutter sig til protestbevægelse: Sletter Tesla og SpaceX på Facebook

Stifter og milliardær Elon Musk har i protest lukket ned for både Tesla og SpaceX’s facebooksider.

Der skulle ikke andet til end en enkelt bruger på Twitter, der udfordrede Elon Musk.

Nu har milliardæren og manden bag Tesla og Space X slettet virksomhedernes profiler på det sociale medie Facebook.

»Delete SpaceX page on Facebook if you’re the man?,« skrev en Twitterbruger.

Hvortil Elon Musk svarede:

»I didn’t realize there was one. Will do.«

Få minutter senere var SpaceX-siden væk, og det samme var Teslas lidt efter.

Elon Musk har dermed sluttet sig til flere, der er oprørte over, hvordan Facebook har behandlet brugernes data og derfor har forladt det sociale medie.

Bevægelsen går under navnet #deletefacebook, og den er blomstret efter nogle ombruste dage for Facebook og stifter Mark Zuckerberg.

Søndag kom det frem, at britiske Cambridge Analytica har fået adgang til data fra 50 mio. amerikanske profiler på Facebook i forbindelse med den amerikanske valgkamp i 2016.

Data der skulle hjælpe Donald Trump med at blive præsident

Senere på ugen indrømmede Mark Zuckerberg, at Facebook har begået fejl og ikke håndteret sine brugeres data korrekt.

Tidligere i dag meldte en markant erhvervsprofil herhjemme, Jim Hagemann Snabe, der er bestyrelsesformand i A.P. Møller-Mærsk også offentligt ud, at han dropper Facebook.

»Deactivated Facebook today. Time for responsible leadership,« lød det fra Snabe på Twitter.

En af de største fortalere for #deletefacebook er i øvrigt Brian Acton, der er stifter af appen WhatsApp, som Facebook købte for 19 mia. dollar nogle år tilbage. Brian Acton forlod efterfølgende Facebook.

Onsdag tweetede han »It is time #deletefacebook«, hvortil Elon Musk har svaret »What is Facebook?« eller på dansk »Hvad er Facebook?«, hvilket for alvor sparkede debatten i gang blandt hans følgere og førte til milliardærens slettede profiler.