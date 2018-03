Kendt stormagasin styrtbløder: Ejer griber ind

Endnu et trecifret millionunderskud og en stærkt forværret egenkapital har tvunget ejeren af Illum til at tilføre stormagasinet penge.

Det kendte københavnske stormagasin Illum taber penge i så hæsblæsende en fart, at ejeren har måttet tilføre et trecifret millionbeløb ind for at sikre driften.

Et nyt årsregnskab viser, at Illum i 2017 tabte lige over 100 mio. kr. Det var femte år i træk med underskud og et af de største tab i stormagasinets historie.

Det nye underskud har eroderet Illums egenkapital, der i forvejen var negativ med næsten 150 mio. kr. Det har tvunget ejeren, italienske La Rinascente, til at yde økonomisk nødhjælp.

Således fremgår det, at La Rinascente har valgt at konvertere gæld for 260 mio. kr., som Illum skyldte sin ejer, til aktiekapital. Manøvren har forbedret Illums egenkapital betragteligt, så den nu er i spinkelt plus.

Derudover har La Rinascente stillet en garanti for, at det vil »yde finansiel støtte i det omfang, det måtte blive nødvendigt i 2018,« står der i regnskabet.

Den garanti blev også givet året før.

Illum har siden 2013 været i gang med en totalrenovering, som har været med til at lægge pres på stormagasinets økonomi. I det forgangne år blev der brugt 25 mio. kr. på renoveringen, som begyndte, da La Rinascente i 2013 købte stormagasinet af den tidligere ejer Solstra Capital Partners.

Selvom underskuddet i Illum er vokset, kan ejeren og den adm. direktør, Jeanette Aaen, glæde sig over, at omsætningen igen er steget. I 2017 var omsætningen i Illum på 693 mio. kr. – en vækst på 7 pct. fra året før.

»Den stærke præstation blev realiseret, samtidig med at vi fortsatte ombygninger på flere etager, lukkede flere butikker og introducerede nye brands og butikker. Disse planlagte aktiviteter fortsætter i henhold til den langsigtede strategi,« skriver Illum i sit nye regnskab.

I år fortsætter renoveringen og ombygningen, hvilket vil påvirke Illums resultat, lyder det. Ledelsen forventer dog, at både omsætningen og indtjeningen vil stige.

Det samlede tab i Illum siden 2013 er løbet op i 280 mio. kr.