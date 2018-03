Millionerne fosser ud af legetøjskæde - tvivl om overlevelse

Kassen er tom i legetøjskæden Hamleys' danske forretning. Ejeren har trukket sin ubetingede støtte.

Den danske afdeling af legetøjskæden Hamleys er truet af økonomisk kollaps. Hvis ikke selskabet er i stand til at finde ekstern finansiering, overlever det næppe, lyder det fra selskabets revisor i et nyt årsregnskab.

Faldende salg og stigende omkostninger betød, at Hamleys' danske forretning kom ud af regnskabsåret 2017 med et underskud på 16,7 mio. kr. Selskabet havde ellers forventet at tjene penge - men sådan skulle det ikke gå.

Egenkapitalen i Hamleys' danske forretning er nu forsvundet. Hvad værre er, at moderselskabet Hamleys Group har trukket sin økonomiske støtte til den danske forretning - og ikke vil forny en garanti, der kan sikre selskabets overlevelse.

Det får Hamleys' revisor til slå alarm.

»Selskabets ejer har ikke udstedt garanti om finansiel støtte til selskabet. Ud fra det er der væsentlighed usikkerhed, om selskabet er i stand til at fortsætte. Selskabets evne til at fortsætte afhænger af ledelsens evne til at finde alternativ finansiering,« skriver Hamleys Danmarks revisor i årsrapporten for 2017.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra direktør og formand Claus Nielsen. Men han er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser.

Det er kun to år siden, at legetøjskæden Hamleys var på randen af konkurs i Danmark. Her kom det britiske moderselskab til undsætning med en kapitalindsprøjtning på 32 mio. kr. og tilførslen af Claus Nielsen fra konkurrenten Top-Toy.

Dengang mente Claus Nielsen, at chancerne for succes var gode. Og moderselskabet gjorde det klart, at det tilbød »ubetinget økonomisk støtte« frem til Hamleys Danmarks årlige generalforsamling i 2018.

Nu er ejeren imidlertid ikke længere villig til at holde hånden under sin danske forretning, der kun har én butik tilbage. Derfor er ledelsen, ifølge regnskabet, tvunget til at finde ekstern investering, hvis den vil fortsætte sine aktiviteter i Danmark.

Hamleys er en historisk legetøjskæde, hvis rødder går tilbage til 1760, da William Hamley grundlagde butikken i England. I dag har kæden butikker verden over, men er særligt kendt for sin enorme legetøjsbutik på Regent Street i London.

Butikken er på syv etager og har over 50.000 varer i sit sortiment. Derudover er det en af Londons største turistattraktioner med cirka fem millioner besøgende hvert år.

I Norden har Hamleys forretninger, udover på Vesterbrogade i København, i Helsinki, Oslo og Malmø.

Hamleys' samlede tab i Danmark er på fire år løbet op i næsten 50 mio. kr.