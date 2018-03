Den seneste tids kritik Facebook får nu ny ammunition, men af en lidt anden slags. Det er kommet frem, at Facebook har indsamlet oplysninger og sms'er fra personer med Android-telefoner.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker bygge- og anlægsbranchen, byggematerialer og maskinindustrien. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig sammen med sine to russiske landskildpadder.

Hvis du har en Android-telefon og bruger Facebook Messenger på den, har Facebook med stor sandsynlighed fulgt med i, hvem du har ringet og sendt sms'er til. Adskillige brugere har skrevet på Twitter, at de har opdaget, at det sociale medie har gemt data for flere års opkalds- og sms-historik. Det skriver The Verge.

Brugerne har fundet af, at Facebook indsamler oplysningerne ved at downloade en fil gennem Facebook, som viser, hvilke oplysninger Facebook har om dem.

Mediet Ars Technica bruger personen Dylan McKay som eksempel. Han har på Twitter lagt et foto op af nogle af de data, Facebook havde om ham. Han fandt oplysninger fra en periode på omkring to år om, hvem han havde ringet til og modtaget opkald fra. Navne, telefonnumre, tidspunkter og opkaldsvarighed var blandt de informationer, Facebook havde adgang til.

Facebook skriver i et blogindlæg, at brugerne selv har givet tilladelse til, at det sociale medie må indsamle dataene. Når man logger ind på Facebook Messenger på en android-telefon, får man ifølge Facebook muligheden for løbende at uploade ens kontakter, opkalds- og sms-historik. Hvis man siger ja til den feature, begynder Facebook at indsamle oplysningerne.

Facebook siger, at dataindsamlingen hjælper brugerne med at holde kontakten med folk, man holder af, og giver en bedre brugeroplevelse på Facebook. Det sociale medie kan med oplysningerne eksempelvis hjælpe nye brugere med at finde deres venner, når de opretter en Facebook-profil.

Facebook understreger, at virksomheden, hverken læser eller lytter med:

»Vi sælger aldrig disse oplysninger, og denne feature indsamler ikke indholdet af sms'erne eller opkaldene.«