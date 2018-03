Den hårde konkurrence tærer på TDC's kundebase, mens andre selskaber skraber kunder til sig. Selskaberne forbereder sig på en tilspidset kamp på bredbåndsmarkedet de kommende år.

De kommende ejere af TDC overtager en teleforretning, hvor konkurrenterne er i færd med at stjæle både bredbånds-, mobil- og tv-kunder.



En sammenligning af kundetallene hos tele- og elselskaberne viser nemlig, at TDC kom ud af 2017 som den store taber. TDC taber mobilkunder til teleselskabet 3, mens elselskabernes udbydere, Waoo og Stofa/Boxer, snupper bredbåndskunder fra telegiganten.

TDC-opkøb Et konsortium bestående af pensionskasserne PFA, PKA og ATP samt den australske investeringsbank Macquarie har lagt et købstilbud på TDC på 50,25 kr. pr. aktie. Det beløber sig til 40,5 mia. kr., og dertil kommer 20 mia. kr. i gæld. TDC's bestyrelse har efter tovtrækkerier anbefalet et salg, som forventes at gå igennem senest den 4. april. Købsforsøget på TDC kom, samtidig med at TDC annoncerede en storstilet fusion med mediegiganten MTG. Men TDC måtte løbe fra fusionen, da investorerne pressede på for et salg.

Samlet set mistede TDC 144.000 kunder i 2017 inden for de tre forretningsområder mobil, bredbånd og kabel-tv, hvis man fraregner opkøbet af mobilselskabet Plenti. Det er bekymrende, påpeger teleanalytiker ved ABG Sundal Collier Peter Kurt Nielsen.

»TDC lider under det hårde prispres fra konkurrenter, der vil have en bid af bredbåndsmarkedet. Og på mobilmarkedet har 3 og Telenor bare været dygtigere i 2017. Men hvis jeg var TDC's kommende ejere, ville jeg være mest bekymret for den medvind, som konkurrenterne, der kører på elselskabernes fibernet, har fået,« siger han.

Kunder i tusinde Mobil Fastnet Bredbånd TV 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 TDC 2.592 2.643* 742 647 1.312 1.274 1.388 1.307 Telenor 1.820 1.827 74 64 149 138 Telia 1.606 1.479 101 90 128 114 28 31 3 Mobil 1.201 1.274 Waoo 275 315 145 155 Stofa/Boxer (SE) 296** 315** 660 ?

*Hvis man fraregner opkøbet af Plenti, mistede TDC 32.000 mobilkunder i 2017.

** 1H 2016 til 1H 2017.

Meget peger på, at konkurrencen på bredbånd kun bliver hårdere i 2018. TDC’s fibernet og kabeltv-net (coax) er for alvor blevet åbnet op for andre udbydere, og den mulighed vil konkurrenterne kapitalisere på. Heriblandt det næststørste teleselskab, Telenor, som ellers hidtil har fokuseret på mobiltelefoni.

»Hvis vi skal levere alt til familien, skal vi også være stærke på de højeste bredbåndshastigheder, da kunderne i høj grad efterspørger dette. Med de nye adgange på både coax og fiber forventer jeg at øge vores samlede bredbåndsforretning og styrke vores position på bredbånd,« siger adm. direktør i Telenor Danmark Jesper Hansen.

Vi vil få flere kunder, så længe vi graver i nye områder. Niels Duedahl, adm. direktør i SE, der ejer Stofa og Boxer

I 2017 snuppede Waoo, som er ejet af flere elselskaber, 40.000 bredbåndskunder, mens TDC mistede et tilsvarende antal. Samtidig fik Waoo 10.000 nye tv-kunder, mens TDC måtte vinke farvel til 80.000 kunder i den del af forretningen.

»Mange kunder efterspørger simpelthen fibernettet og de høje hastighedsgarantier. Og når de får fiber gennem Waoo, køber mange også en tv-pakke med. Derfor forventer vi som minimum at se samme kundevækst i 2018,« siger Waoo’s adm. direktør, Jørgen Stensgaard.

At TDC taber bredbånds- og tv-kunder, skyldes bl.a., at elselskaberne graver fibernet ned mange steder, hvor TDC kun har det gamle kobbernet. Af den grund forventer den største ejer af fibernet, elselskabet SE, at der er flere kunder at hente i 2018.

»Vores kundevækst skyldes først og fremmest, at vi fortsat investerer massivt i fibernet på steder uden højhastighedsbredbånd. Så vi vil få flere kunder, så længe vi graver i nye områder. Når vi etablerer fibernet, er vores førstegangstilslutning nu på over 60 pct.,« siger SE’s adm. direktør, Niels Duedahl.

TDC ønsker ikke at kommentere sagen.