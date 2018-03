Skandalesag får Facebook til at bløde op: Nu bliver det nemt at slette din data

Sagen om deling af brugerdata til tredjeparter har givet Facebook en hård medfart på børsen og i medierne. Det får nu selskabet til at tilbyde brugerne nye værktøjer til datakontrol.

Facebook har netop offentliggjort en række værktøjer, der skal gøre det nemmere for dig at se, hvilken data det sociale medier har om dig. Det skal også være muligt at tilgå og slette den data, hvis man ønsker det.

Det oplyser selskabet på sin hjemmeside.

Facebook lancerer en række værktøjer, der har til formål at imødekomme den hårde kritik som har ramt mediet i den seneste tid. Kritikken kom da det blev afsløret, at 50 mio. menneskers data uden samtykke blev brugt af det politiske konsultations firma Cambridge Analytica.

Flere af funktionerne har eksisteret før, men det har været for svært at finde dem, skriver Facebook på deres hjemmeside.

Værktøjer til at finde, hente og slette din Facebook data

Facebook introducerer funktionen "tilgå din information." Selv kalder de det »en sikker måde for brugerne at få adgang til deres information.« Funktionen lader dig se alt fra dine opslag og kommentarer til emner, du har søgt på. I den nye funktion er det muligt at slette alt fra din profil, som du ikke længere vil have på Facebook.

I forlængelse af denne funktion, gør det sociale medie det også lettere, at downloade den data, du har delt med Facebook.

Ny genvej til privatindstillinger

»Folk har fortalt os, at informationer om privatindstillinger, sikkerhed og reklamer skal være lettere at finde,« skriver selskabet på sin hjemmeside. Den nye genvej gør, at du har alle dine privatindstillinger inden for bare et par tryk med fingeren.

Tidligere har indstillingerne været spredt ud over 20 forskellige skærme nu er det muligt at tilgå det hele fra en enkelt skærm.

Den nye menu, gør det også muligt for dig at se, hvilke informationer der kan og ikke kan deles med tredjeparts applikationer.

I den følgende uge vil Facebook også opdateres sin datapolitik. Det vil blive mere tydeligt, hvilke data selskabet indsamler, og hvordan det bruger den. Den sociale medieplatform understreger at »Opdateringerne handler om gennemsigtighed - ikke om at få nye rettigheder til at indsamle, bruge eller dele data.«