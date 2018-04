Efter Tiger-succes: Dansk millionæriværksætter vil lancere legetøjskæde i England

Den danske iværksætter, Philip Bier, der har tjent styrtende på at lancere Tiger i England, vil nu åbne en ny landsdækkende kæde.

Udlandsdanskeren Philip Bier, der med stor succes har lanceret discountkæden Tiger i England, har nu kastet sig ud i et nyt franchiseeventyr. Det skriver Guardian.

Philip Bier har planer om at udrulle den franske børnetøj- og legetøjskæde "Ïd Kids" i England med den første butiksåbning i London i maj måned.

Danskeren har landet en aftale med den franske detailgigant, der råder over otte brands inklusiv børnetøjsmærket Okaïdi og legetøjsmærket Oxybul.

Ïd Kids har 1.200 butikker på verdensplan og omsatte sidste år for 6,4 mia. kr.

»Vi vil gerne være den foretrukne samarbejdspartner for udenlandske detailforhandlere, der gerne vil ind på det britiske marked,« siger Philip Bier til The Guardian.

Danskeren har planer om at lancere i omegnen af 50 butikker.

Franchiseaftalen lander i en tid, hvor legetøjsgiganter som Mothercare og Toys R Us har store problemer, men det bekymrer ikke Philip Bier. Han mener ikke, at Toys R Us har været i stand til at tilpasse sig markedet, men i stedet har stolet blindt på, at folk bare mødte op i butikkerne og fyldte kurvene.

Bier fortæller, at ÏD Kids har den samme styrke som Tiger, nemlig at produkterne er egenproducerede, hvilket betyder, at folk er nødt til at købe dem i kædens egne butikker.

»Hvis du vil have et Ïd-produkt, er du nødt til at købe det i en Ïd-butik. Det er en af hovedårsagerne til, at Tiger-konceptet har virket så godt - hvis du vil have Tiger-produkter, er du nødt til at gå i Tiger,« siger Philip Bier.

Ifølge The Guardian forventes legetøjsmarkedet i Storbritannien at vokse med 8,1 pct. i perioden 2017 til 2022.

Privat er Philip Bier gift med Emma Bier og har tjent stort på butikskæden Flying Tiger Copenhagen, der tidligere hed Tiger, som de fik bragt til England i 2005.

Ægteparret har gennem en årrække været joint venture-partner for Tiger i England og har ejet rettigheder til at åbne Tiger-butikker i det engelske gennem selskabet Tiger Retail Limited. Siden den første butik blev åbnet i 2005 i byen Basingstoke, er det blevet til yderligere 43 butikker i London og det sydøstlige England.

Bier-ægteparret har ejet 50 pct. af selskabet Tiger Retail Limited, mens Flying Tiger Copenhagens moderselskab, Zebra, har ejet den resterende halvdel. Nu er ejerstrukturen dog blevet ændret, da ægteparret er blevet købt ud.

Selvom prisen på opkøbet ikke er offentliggjort, anslog Guardian sidste år, at det har indbragt Bier-ægteparret mange millioner. Vel at mærke i pund.

Philip Bier er født i Danmark og er bror til filminstruktør Susanne Bier. Han flyttede dog til London i 1980'erne for at studere fotografi. Men da han havde mødt Tigers grundlægger, Lennart Lajboschitz, i København, var han overbevist om, at Tiger-kæden også kunne trives i det britiske.

Det viste Philip Bier sig at få ret i. De seneste år har Tiger-butikskæden været en af de hurtigst voksende forretninger i England.