Vestas er den ubestridte konge - men specielt én konkurrent ser farlig ud

Vestas' lønsomhed er milevidt foran konkurrenterne, men Siemens Gamesa kan hale ind over de kommende år.

Vestas sætter konkurrenterne til vægs hvad angår evnen til at tjene penge, men specielt én aktør ventes at puste selskabet i nakken over de kommende år.

Det viser en gennemgang af regnskaberne for den danske vindmølleproducent og fire af de store vestlige konkurrenter.

»Den største udfordring for Vestas bliver at fastholde så profitabel en position i en verden med auktioner, hvor priserne fortsætter med at falde,« siger Feng Zhao, direktør hos konsulentfirmaet FTI Consulting.

Vestas' ebit-margin (driftsindtjening i procent af omsætningen) lød sidste år på 12,4 pct., mens den næstbedste spiller - amerikanske GE (tidligere General Electric) - formentlig var nærmere det halve.

Siemens Gamesa, Senvion og Nordex blev sat endnu mere til vægs.

»Der tegner sig et meget kraftigt billede af et A- og et B-hold i den her industri,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank.

Han mener, at Vestas, GE og Siemens Gamesa tilhører A-kæden, mens de resterende spillere må tage til takke med mindre flatterende placeringer.

På trods af Vestas' suveræne position frygter mange investorer, at indtjeningen presses som følge af øget konkurrence og dertil afledt prispres. Desuden stilles der spørgsmålstegn ved, om Vestas kan blive ved med at tjene så markant meget mere end konkurrenterne.

Frygten er dog overdrevet, mener investeringsbanken Macquarie, der i en analyse anslår, at Vestas kan kompensere for prispresset.

»Vi tror, at Vestas er på vej ind i en ny cyklus af effektiviseringsgevinster,« skriver banken.

Vestas' suveræne position skal ses i lyset af, at flere af konkurrenterne er ramt af problemer. Nordex og Senvion er for små og mangler stordriftsfordele, mens Siemens Gamesa står midt i en dyr fusion.

Der tegner sig et meget kraftigt billede af et A- og et B-hold i den her industri. Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank

Det betyder dog også, at det tysk-spanske selskab har flere lavthængende frugter at plukke end Vestas.

Målet er bl.a. at reducere antallet af mølletyper med to-tredjedele og sænke sine omkostninger 2 mia. euro, så driftsmarginen kan hæves til 10 pct. - omkring Vestas' langsigtede mål.

På trods af fusionen, var Siemens Gamesas markedsandel kun et mulehår fra Vestas' i fjor ifølge FTI Consulting.

»Den klare førerposition, som Vestas ser ud til at have i 2017, vil blive reduceret, når vi kigger fremad,« siger Jacob Pedersen fra Sydbank.

Vestas har givet sig selv mundkurv på forud for regnskabet for første kvartal, der kommer 4. maj, og ønsker ikke at kommentere denne artikel.