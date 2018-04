Rigmandsfamilie tjener styrtende - men er i bitter fejde

Overskuddet når nye højder hos armaturproducenten Vola, der er involveret i en opsigtsvækkende retssag.

Et søgsmål på 250 mio. kr. skæmmer fortsat regnskaberne for den familieejede armaturvirksomhed Vola.

Vola, der er ejet af familien Overgaard, tjente i 2017 knap 70 mio. kr. ud af et samlet salg på 402 mio. kr. Det viser et nyt regnskab.

Dermed har den velhavende armaturfamilie formået at løfte indtjeningen til rekordhøjder. Men i kulisserne lurer en bitter familiefejde, der kan ende med at koste Vola en formue.

Retssagen kort fortalt Afdøde Verner Overgaard ejede og drev armaturvirksomheden Vola i Horsens gennem 25 år fra 1950’erne og frem til slutningen af 1980’erne.

Undervejs stiftede han Verner Overgaards Familiefond, som blev medejer af virksomheden og ad den vej fik del i overskuddet.

Det blev der lavet om på i 2000, da Verner Overgaards sønner, Carsten og Poul Verner, som allerede var i Volas ejerkreds, købte fondens andel af Vola-aktierne.

I dag mener fonden, at aktiehandlen skete til underpris, og den har stævnet brødrenes personlige selskaber samt Vola som selskab. Også Karsten Thuen, formand for Vola og tidl. formand for fonden, er en del af sagen.

Eksperter i virksomhedshandler har vurderet, at handlen kan være sket til underpris.

Verner Overgaards Familiefond ejer ikke længere aktier i Vola, men uddeler bl.a. legater til stifterens efterkommere. Derfor er det vigtigt for dem at få afgjort, om fonden i sin tid blev snydt, da aktierne skiftede hænder.

Som revisoren henleder opmærksomheden på i regnskabet, er Vola fortsat stævnet i en opsigtsvækkende retssag om ejerskabet af virksomheden.

Striden drejer sig om handel med selskabets aktier helt tilbage i år 2000, og den involverer den tidligere ejer i form af Verner Overgaards Familiefond. Fonden lagde i 2012 sag an mod både Vola og de to arvinger Carsten og Poul Verner Overgaard, hvis selskaber i dag ejer Vola.

»Selskabet er stævnet for op mod DKK 250 mio. med tillæg af sædvanlige procesrenter fra overdragelsen af aktierne i år 2000,« fremgår det af regnskabet, hvor ledelsen også skriver, at den ikke ved, hvad sagen kan komme til at koste firmaet.

Familien Overgaard er blandt landets 100 rigeste familier med en anslået formue på 1,3 mia. kr. Familiens virksomhed er mest kendt for sine Arne Jacobsen-designede armaturer, der bliver produceret på fabrikken i Horsens.

De senere år har Vola øget både omsætningen og indtjeningen betragteligt. Hidtil har de europæiske markeder fyldt mest, men virksomheden er også gået ind på nye markeder i Asien og Australien.

Vola kort fortalt Vola, der producerer vandhaner i luksusklassen, blev grundlagt i 1950'erne af Verner Overgaard og er i dag ejet af hans efterkommere gennem to holdingselskaber.

De første Vola-armaturer blev udviklet i 1960'erne til Danmarks Nationalbank i samarbejde med arkitekten Arne Jacobsen.

Vola har hovedsæde i Horsens.

Udover vandhaner producerer virksomheden også bl.a. brusere, køkkenarmaturer og diverse tilbehør til badeværelset.

I år forventer ledelsen, at salget af de luksuriøse armaturer vil vokse yderligere. På samme tid forventes driftsresultatet at stige, fremgår det af regnskabet.

Skulle retssagen mod den tidligere Vola-ejer ende med at koste virksomheden et smæk på en kvart mia. kr., er der heldigvis penge at tage af fra firmakassen. Egenkapitalen i Vola er på over 350 mio. kr.

Vola beskæftiger over 250 medarbejdere. Johannes Saugbjerg er adm. direktør. Han har tidligere afvist at kommentere den verserende retssag.