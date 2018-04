Milliardærfamilie tjener stort på byggemarkedskæde

Den familieejede byggemarkedskæde Bygma sætter rekord. Familien bag er en af landets rigeste.

En af Danmarks mest velhavende familier fortsætter med at skabe imponerende resultater i den kendte byggemarkedskæde Bygma.

For femte år i træk har Hellerung Christiansen-familien, der står bag Bygma-imperiet, formået at øge indtjeningen, således at Bygma i 2017 tjente næsten 300 mio. kr. efter skat. Det viser et nyt regnskab.

Samtidig fortsætter omsætningen i byggemarkedskæden opad. I 2017 var den på 7,5 mia. kr. - over en halv mia. kr. mere end året før.

»Vi er meget tilfredse med årets regnskab, som er det bedste i Bygma Gruppens historie,« siger adm. direktør Peter Hellerung Christiansen.

Han mener, at Bygmas strategi - Ikke for Amatører - der henvender sig til primært professionelle, nu for alvor er slået igennem.

Bygma beskæftiger over 2.200 ansatte og har cirka 100 trælasthandler fordelt over det meste af Norden. Cirka en fjerdedel af omsætningen ligger uden for Danmark.

»Vi har en betydelig markedsandel i de lande, hvor vi opererer,« siger Peter Hellerung Christiansen, der ønsker at opnå endnu større markedsandele, primært i de nordiske lande.

»Væksten skal som hidtil komme fra både tilkøb og organisk vækst,« fastslår han.

Det var Lars Børge Christiansen, der for over 65 år siden stiftede Bygma. Han sidder stadig i bestyrelsen, mens sønnen Peter Hellerung Christiansen er adm. direktør og medejer.

Ejerkredsen i Bygma består ud over Peter Hellerung Christiansen af hans to søskende, der deler ejerskabet gennem tre forskellige holdingselskaber, samt Bygma Fonden. Samlet har familien en formue på lidt over 4 mia. kr., ifølge en opgørelse fra Dansk Aktie Analyse.

Det gør familien til den 26. rigeste herhjemme.

Med det rekordstore overskud er egenkapitalen i Bygma Gruppen vokset til knap 2,8 mia. kr. Ledelsen foreslår, at der udbetales 40 mio. kr. i udbytte.

