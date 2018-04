Tesla stopper produktion og sender ansatte hjem

Teslas nye og billigere bilmodel er stadig et problembarn.

Produktionen af Teslas nye Model 3, der er et billigere alternativ til de hidtidige Tesla-biler, er fortsat i store problemer.

For anden gang på to måneder har Tesla midlertidigt stoppet produktionen af den nye bilmodel. Det skriver bl.a. nyhedsbureauet Reuters.

Den midlertidige nedlukning er endnu et tilbageslag for Tesla-bossen Elon Musk. Han har tidligere indrømmet, at Model 3 er »strandet i et produktionshelvede,« bl.a. fordi produktionen er blevet automatiseret for meget.

De ansatte på Teslas fabrik i Fremont, Californien, skal nu enten bruge feriedage eller blive hjemme uden løn i de fire-fem dage, hvor produktionen står stille.

I mellemtiden forsøger Musk og co. at forbedre automatiseringen af produktionen samt adressere flaskehalsproblemer, lyder det.

Den nye Model 3 koster lidt over 200.000 kr. og er dermed billigere end tidligere Tesla-modeller. Det skal være den elbil, som menigmand kan købe, og som kan gøre Tesla til en rentabel forretning.

Men den mareridtsagtige produktion betyder, at der bliver produceret langt færre af modellen end forventet, og at bilen ikke bliver leveret til tiden.

I tredje kvartal af 2017 lovede Tesla at levere 1.600 Model 3 til kunderne. Kun 220 kunder fik deres bil. I årets sidste kvartal var tallet 1.550.

For nyligt indsatte Elon Musk sig selv som ansvarlig for Model 3-produktionen i et forsøg på at komme problemerne til livs. Den hidtidige ansvarlige for produktionen, Doug Field, skal nu udelukkende koncentrere sig om ingeniørarbejdet med bilerne.

Udover produktionsproblemer kæmper Tesla med voldsomme underskud. I 2017 tabte elbilfirmaet 12 mia. kr.