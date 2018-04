Det sociale medie kan være en stor del af virksomhedens image.

Hvis du vil sikre, at din virksomhed er brandet på de sociale medier, er LinkedIn et redskab, der ikke kan undgås.

Her er 5 ting, virksomheder bør tænke over:

1. Er din virksomhed oprettet på LinkedIn?

Hvis nej, hvorfor ikke? Ifølge Kathrine Minke Mikkelsen, der er kommunikationsansvarlig i headhuntervirksomheden HumanTrust, giver LinkedIn en enestående mulighed for at fortælle gode historier om virksomheden og møde kunder og kommende medarbejdere på de sociale medier.

»Der er kamp om medarbejderne i en tid, hvor arbejdsløsheden er ekstremt lav. En virksomhed fremstår mere professionel for fremtidige kandidater, hvis man kan finde ud af mere om firmaet, end det der står på en hjemmeside. De sociale medier er en løbende opdatering om firmaets gang, og derudover er der mulighed for at brande virksomheden helt gratis,« siger hun.

2. Sørg for at medarbejderne opdaterer deres LinkedIn-profiler

Og det gælder alle medarbejdere med kundekontakt. Det drejer sig om virksomhedens image, og derfor kan det være en god idé at investere i professionelle billeder og blive enige om en overordnet linje for, hvordan et CV skal præsenteres på medarbejdernes LinkedIn-profil.

»Der skal være en idé om, hvilket signal virksomheden sender. Mange kan lide, at der er styr på tingene, og at der er tænkt over detaljerne. Det betyder dog ikke, at alle skal være ens, da det kommer an på, hvilken målgruppe man vil ramme,« siger Kathrine Minke Mikkelsen.

3. Brug ikke kun LinkedIn til reklame

I kan med fordel bruge det sociale medie til at vise, hvilke visioner virksomheden har samt fortælle om de positive historier fra hverdagen. Del links, der kan have interesse for jeres kunder og udvis overskud gennem tips, tendenser og gode idéer, forklarer Kathrine Minke Mikkelsen.

»Det er en gratis kanal, der kan bruges til at vise, hvordan det faktisk er på virksomheden. Hvis du vil brande firmaet på at have et godt arbejdsmiljø, så smid billeder eller opdateringer fra arrangementer på LinkedIn. Det man siger, skal være det, man gør. Se ikke LinkedIn som et nødvendigt onde, men noget du kan bruge aktivt, siger hun.

4. Brug de ansattes netværk

En nyhed har mærkbar værdi, når den bliver delt af mange. Hver enkelt ansat i virksomheden har et netværk, der rækker langt ud, og det kan have en fordel at lave en egentlig politik for at dele og sprede opslag fra virksomheden profil.

»Helt elementært kan man fra kommunikationsafdelingen sende en mail ud med de nyeste opdateringer, hvor man opfordrer medarbejderne til at dele med netværk og venner. Involver medarbejderne og gør dem opmærksom på, at det er til gavn for alle. Så er der oftest lyst til at hjælpe,« siger Kathrine Minke Mikkelsen.

5. Lav en strategi

Hvad vil du markedføre - og hvornår? En ambitiøs plan er godt, men der skal også være ressourcer til det. Sæt et mål om et bestemt antal følgere og find en ansvarlig for projektet. Det nytter ikke, at planen bliver udført i en frokostpause som et glemt projekt.

»Det er som regel nødvendigt at have en ansat som ansvarlig for profilen. Det er et projekt, der skal vedligeholdes, og når man laver strategien, skal en medarbejder følge op på ansvaret. Ellers bliver det lagt bagerst i køen med arbejdsopgaver,« siger Kathrine Minke Mikkelsen.