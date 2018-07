Nye regnskabsregler giver SAS hovedpine: Kan sparke gevaldigt til bundlinjen

Udsving i dollarkursen får i fremtiden langt større indflydelse på, hvor gunstige resultater SAS kan præsentere over for sine investorer.

Fremover må investorer vænne sig til, at tallene på SAS’ resultatopgørelse svinger en hel del mere.

Når nye regnskabsregler, kaldet IFRS16, træder i kraft til næste år, får dollarkursen nemlig langt større konsekvenser for det skandinaviske flyselskabs driftsresultat og bundlinje.

»Det kan betyde en stigning i volatiliteten i vores resultatopgørelse, når vores leasingbetalinger bliver påvirket af valutaudsving,« oplyser Jan Torberger, økonomichef i SAS, til Finans.

De nye regnskabsregler ensretter opgørelsen af virksomheders leasingforpligtelser, så operationelle leasingkontrakter nu skal skubbes over på balancen og tælle som gæld.

SAS betaler sine leasede fly i dollars. Men fordi den nye store klump af gælden på balancen nu hver måned skal regnes fra dollars til svenske kroner, og fordi der skal nedskrives på flyene og registreres en renteomkostning på gælden, kan valutaudsving få bundlinjen til at glide op og ned.

»Du bliver nødt til på ny at værdisætte din gæld, og den værdisætning går ind i resultatopgørelsen. Selvfølgelig vil det i sidste ende ramme bundlinjen, og hvor meget man kan udbetale i dividender osv. Selvom det er et regnskabsteknisk anliggende, får det betydning for de rigtige penge,« siger Ilkka Kesi, risikorådgiver i Nordea.

Det er en udfordring, som SAS bliver nødt til at adressere, siger IR-chef Björn Tibell fra SAS til Finans.

Overblik: De nye leasingregler Nye internationale regnskabsregler, kaldet IFRS 16, ændrer fra 2019 på måden, hvorpå virksomheder opgør deres leasingforpligtigelser.

I dag skelner man mellem finansiel leasing og operationel leasing. Finansielle leasingkontrakter skal indregnes i selskabets balance som gæld, mens operationelle leasingkontrakter ikke skal. For at få et indtryk af størrelsen på de operationelle leasingkontrakter skal man om bag i regnskabet og kigge på noterne.



Med de nye regler skal samtlige leasingkontrakter lægges på balancen, og det får gælden på balancen til at vokse for mange virksomheder. Dermed ændres en række nøgletal som eksempelvis solvensen og afkast af den investerede kapital (ROIC) – også selv om der ikke sker faktiske ændringer i finanserne i selskabet.



Det får samtidig også driftsindtjeningen før ned- og afskrivninger (ebitda) til at vokse, fordi man i stedet for at indregne leasingbetalinger i driften skal betale renteomkostning og afskrive på aktiverne.

Ifølge en Nordea-analyse af 206 børsnoterede selskaber i Skandinavien stiger ebitda med 9 pct. og nettogælden med 17 pct., målt på medianen.

Værdien af SAS’ operationelle leasingforpligtelser lå på 15,5 mia. svenske kroner i regnskabsåret 2016/2017, som skal lægges til selskabets gæld og øvrige forpligtelser på 24 mia. svenske kroner.



»Når det kommer til SAS, kommer revurderingen sandsynligvis til at dreje sig om ret store tal,« siger Ilkka Kesi.

Hvor store tal der er tale om, afhænger af dollarkursen. Men hovedudfordringen bliver ifølge Jan Torberger at finde måder, hvorpå luftfartsselskabet kan indhegne risikoen for, at valutaudsvingene spolerer de underliggende regnskabstal.

»Det vil kræve større kreditgrænser ved bankerne og måske flere finansielle modparter. Langsigtet valutahedging bliver næppe nemt at finde,« skriver Jan Torberger.

Det kan betyde, at flyselskabet bliver nødt til at ændre likviditeten fra svenske kroner til amerikanske dollars, peger han på.

73 pct. af SAS’ fly er leaset, hvilket ligger i den høje ende i industrien.