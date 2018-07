Fuld fart på ordrerne betyder langtfra flere kroner til bundlinjen hos arkitekterne og de rådgivende ingeniører. En ny regnskabsanalyse viser, at mere end en tredjedel af det samlede overskud er forsvundet fra de største rådgivere.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker bygge- og anlægsbranchen, byggematerialer og maskinindustrien. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig sammen med sine to russiske landskildpadder.

Selv om aktiviteten buldrer af sted inden for rådgivernes største forretningsområde, byggeriet, er det langtfra alle, der formår at veksle opsvinget til kolde kontanter.

En ny regnskabsanalyse for de 25 største rådgivende ingeniører og arkitekter, som erhvervsdatabasen BIQ har udarbejdet for Finans, viser, at toppen af rådgiverbranchen oplever et samlet fald på bundlinjen på 37 pct., mens omsætningen er gået frem med knap 5 pct.

En del af forklaringen kan ligge i, at større projekter, der blev vundet under finanskrisen, spøger i regnskaberne.

»Nogle virksomheder er stadigvæk påvirket af gamle sager med lav indtjening, fordi de er vundet til relativt lave honorarer, men hvor man stadigvæk bruger relativt mange dyre medarbejderressourcer på at få dem i mål,« siger Henrik Garver, adm. direktør i FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Hvis man som rådgivningsvirksomhed har været utilfreds med sin indtjening, må man kigge indad. Dariush Rezai, adm. direktør, Sweco Danmark

Virksomhederne skal derfor ifølge Henrik Garver tænke over, hvor meget de går på kompromis med indtjeningen for at få opgaver i hus, når det står mere sløjt til med aktivitetsniveauet i branchen.

Men der er også andre forklaringer på tilbagegangen i det nu ellers ganske lukrative marked.

»I 2017 har markedet været ganske udmærket, og hvis man som rådgivningsvirksomhed har været utilfreds med sin indtjening, må man kigge indad,« siger Dariush Rezai, adm. direktør i Sweco Danmark.

To rådgiverfag smelter sammen To traditionelt opdelte rådgiverfag i byggesektoren er i stigende grad ved at smelte sammen. Det gælder ingeniørerne og arkitekterne. I 2018 har den rådgivende ingeniørvirksomhed Sweco eksempelvis overtaget Årstidernes Arkitekter, mens Gottlieb Paludan Architects er blevet købt af ingeniør- og designgiganten ÅF. Rambøll har også tidligere opkøbt arkitektvirksomheder.

De 25 største rådgivere, som har en overvægt af rådgivende ingeniørvirksomheder, har ifølge regnskabsanalysen en gennemsnitlig overskudsgrad på 3,8 pct. i 2017.

Arkitekterne er i 2017 den mest lønsomme gruppe af virksomheder i rådgiverbranchens top med en gennemsnitlig overskudsgrad på 6,7 pct.

De rådgivende ingeniørvirksomheders gennemsnitlige overskudsgrad ligger på 3,7 pct.

Sweco, som både er en rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed efter opkøbet af Årstiderne Arkitekter tidligere i år, er blandt de rådgivere, hvis bundlinje gik den gale vej i 2017.

Årsresultatet oplevede stort set samme dyk som gennemsnittet for top 25-virksomhederne med en tilbagegang på 39 pct. Sweco kom ud af året med et resultat på 35 mio. kr. af en omsætning på godt 1 mia. kr., og det skyldes ifølge direktøren i høj grad selskabets vand- og miljødivision.

»I 2017 er det i høj grad udfordringer i en enkelt division, der påvirker resultatet. Vi har været i gang med en turnaround i divisionen, og den er vi langt med,« siger Dariush Rezai.

Det betyder, at Sweco allerede nu ligger på en væsentligt højere indtjening, end 2017-resultatet viste, hvis man kigger på selskabets resultat i 2018 indtil nu, fortæller han.

Henrik Garver vurderer også, at rådgiverne generelt har kurs mod bedre resultater:

»2018 ser ud til at blive et rigtig godt år. De mindre lønsomme projekter er ved at være afviklet, og man har en rigtig god produktion og indtjening.«