Privatleasings markedsandel er blevet halveret efter et politisk indgreb i efteråret.

Efter flere års markant vækst er markedet for privatleasing af biler blevet hårdt ramt i forbindelse med regeringens indgreb mod leasingbiler i fjor.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nyregistrerede privatleasede biler sidste efterår blev halveret fra den ene måned til den næste, og selv om antallet siden er steget, har privatleasing tabt ganske betydelige markedsandele.

I maj 2018 var 14 pct. af nye biler i husholdningerne privatleaset - inden indgrebet og omlægningen af registreringsafgiften i oktober 2017 var andelen dobbelt så høj.

Christian Brandt, der er direktør i leasingfirmaernes brancheorganisation, Finans & Leasing, genkender tallene.

»Tallene taler for sig selv, men vi bemærker også, at de er på vej op. Vi tror meget på, at leasing er en del af en megatrend, som er så kraftig, at andelen vil fortsætte med at vokse,« siger han.

Indgrebet kom efter en stribe afsløringer fra Finans af, hvordan bilbranchen høvlede store summer af registreringsafgiften, og betød, at alle leasingbiler skal have genberegnet registreringsafgiften efter fire måneder med udgangspunkt i sammenlignelige handelspriser.

Derudover besluttede et politisk flertal at sætte registreringsafgiften ned, og begge dele har gjort leasing mindre konkurrencedygtigt, mener Christian Brandt. Han peger dog samtidig på, at mange af leasingselskaberne også tilbyder billån, og derfor er det ikke alle, som er lige hårdt ramt.

Til gengæld er hele branchen ramt af, at alle leasingbiler skal have genberegnet registreringsafgiften efter fire måneder med udgangspunkt i værdien af tilsvarende brugte biler, der er sat til salg. Systemet beskrives i branchen bl.a. som et kæmpemæssigt administrativt cirkus.

»Det er ekstremt administrativt tungt, og det er en af årsagerne til, at antallet af privatleasede biler er gået ned. Ydermere var hensigten, at beregningsgrundlaget for afgiften skulle hæves for leasingselskaberne, mens afgiftsniveauet generelt blev sænket. Det har betydet, at køb er blevet relativt gunstigere i forhold til leasing - man kan sige, at de mest attraktive leasingpriser i nogen grad er blevet udvandet, fordi leasingselskabernes mængderabatter ikke slår fuldt igennem,« siger direktør i Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen.



Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har ingen kommentarer, da han holder ferie, oplyser Skatteministeriet.