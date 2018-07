Danske virksomheder og fonde frygter nye tider – skruer ned for risikoen

Det er ikke frygten for en økonomisk nedtur, men for inflation og rentestigninger, der får dansk erhvervsliv til at træde på bremsen.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Danske virksomheder og fonde positionerer sig til nye tider på finansmarkederne med en reel risiko for pludselig at løbe ind i store økonomiske øretæver.

Det langvarige opsving skaber frygt for, at inflationen og renterne begynder at stige. Det kan give kurstab og økonomiske lommesmerter til kassemestrene på landets direktionsgange, hvis de ikke passer på. Det afslører en rundringning til en stribe finansdirektører i dansk erhvervsliv, som Finans har foretaget.

»Vi frygter allermest, når renterne begynder at stige. Det vil slå igennem både på vores aktie- og obligationsbeholdning. Derfor har vi reduceret vores renterisiko og vælger aktier som banker og ejendomsselskaber, som vi tror vil klare sig bedre i en situation med rentestigninger,« siger Bertil From, finansdirektør i Lundbeckfonden, der råder over en pengetank på knap 65 mia. kr.

Landets største pensionsselskab, PFA, har ud over kundemidler på 540 mia. kr. en egenbeholdning på ca. 35 mia. kr., som placeres yderst forsigtigt. Ikke mindst så langt inde i opsvinget, som økonomien nu er.



»Jeg vil tro, at vores renterisiko i øjeblikket er den laveste, som den nogensinde har været. Vi frygter ikke en lavkonjunktur, med mindre der kommer en alvorlig handelskrig, men den lave arbejdsløshed vil give lønstigninger, som vil give inflation og rentestigninger, der kan få økonomien til at bremse op,« siger Anders Damgaard, koncernfinansdirektør i PFA.

Også i landets største pengetank, ATP, hvor der ligger ca. 770 mia. kr., er det den stigende inflation, der har fuldt fokus.

Derfor har fondsdirektør Kasper Ahrndt Lorenzen om ikke reduceret risikoen, så i hvert fald tøjlet den stramt.

»Det er aldrig godt at køre til grænsen for risiko, specielt ikke hvis vi kigger ind i lidt stigende volatilitet, hvad enten det måtte komme fra makrocyklen, den generelle prisfastsættelse, centralbankerne eller geopolitik,« siger Kasper Ahrndt Lorenzen.

Han peger på, at det har været efterhånden mange år med solid medvind på de fleste afkast.

Det samme gør investeringsdirektør Per Skovsted, som også har skruet ned for risikoen for de ca. 13 mia. kr., der ligger i de to fonde Villum Fonden og Velux Fonden.

»Der en strukturel situation med meget lave renter, som skyldes manglende inflation, centralbankernes støtteopkøb, men også forhold i Sydeuropa – bl.a. Italien – hvor gældsniveauerne fortsat er meget høje. Det er en meget usædvanlig situation, som kan ændre sig og må formodes at gøre det. Det er dog ikke sikkert, at renterne kommer til at stige meget af den grund,« siger Per Skovsted.